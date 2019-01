/FOTOGALERIE/ Byla to bitva se šťastným koncem. Opavští basketbalisté v pohárovém derby v Ostravě totálně zpackali první poločas. V jednu chvíli bylo jejich manko děsivé, prohrávali o čtyřiadvacet bodů. Přesto se dokázali zvednout. O postupujícím rozhodovalo prodloužení, ve kterém srazil domácí trojkou Jakub Blažek.

Opava byla favoritem, ale v prvním poločase to tak vůbec nevypadalo. „Hráli jsme hrozně. Soupeř v pohodě budoval náskok, kdežto my jsme byli v křeči. Dostat za poločas šestapadesát bodů je moc," zlobil se opavský trenér Petr Czudek.

Poločasová domluva pomohla. „Řekli jsme si, že se nebudeme dívat na skóre ale na náš výkon. Hrát, tak jako v prvním poločase, tak nemáme šanci do konce sezony zvítězit," konstatoval hostující trenér.

Jeho tým se zvedl. „Měli jsme dobrou pasáž ve čtvrté čtvrtině, dokonce jsme vedli o deset bodů. Bylo to dáno i tím, že domácí polevili. Bohužel stačila minuta a šlo se do prodloužení. To jsme sice nezačali dobře, naštěstí jsme ho zvládli," vydechl si Petr Czudek.

„Rozhodla trojka Kuby Blažka, který se do té doby trápil. Za postup jsem rád, ale málem jsem přišel o zdraví. Náš výkon nepřipomínal houpačku, ale centrifugu," uzavřel šéf opavské lavičky.

Zápas bohužel nedopadl dobře pro Kryštofa Vlčka, který si vážně poranil loket a musel do nemocnice na operaci. Zdravotní problémy s kolenem má Luděk Jurečka.

NH Ostrava - BK Opava 95:99 po prodloužení (28:20, 56:40, 70:65, 87:87)

Body: Painter 16, Smith a Mays 13, Guercy a Bratčenkov 12, Canada a Riewer 10, Bohačík 9 - Šiřina 27, Zbránek a Gniadek 14, Cvek a Jurečka 12, Blažek 10, Klečka a Kouřil 4, Kvapil 2. Rozhodčí: Dolinek, Kec, Linhart. Chyby: 24:27. TH: 19/27:20/25. Dvojky: 20/39:17/32. Trojky: 12/32:15/38. Doskoky: 47:35. Pět chyb: 37. Gniadek, 45. Kouřil