/POZVÁNKA/ První utkání přípravného bloku mají před sebou opavští basketbalisté.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Ve čtvrtek od sedmnácti hodin hostí na domácí palubovce maďarský tým Atomeromu SE Paks Basketball. Pátého a šestého září se výběr trenéra Petra Czudka představí v polském Prudniku.

„Příprava zatím probíhá podle plánu, na Paks bychom měli vyrukovat v kompletním složení, tedy až na Jakuba Šiřinu, který si plní reprezentační povinnosti," řekl trenér BK Opava Petr Czudek. V tréninku už je také i Jakub Blažek, který podstoupil drobný operační zákrok kolene.

Opavští fanoušci se mohou těšit vedle Luďka Jurečky a Filipa Zbránka na další novou akvizici. S opavským týmem se připravuje účastník ME do dvaceti let Rostislav Dragoun. Příchod rozehrávače, který patří BCM Ostrava sice ještě není dotažen do zdárného konce, ale brzy by se tak mělo stát.

Opavským se tak rýsuje bezesporu perspektivní posila.