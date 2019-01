Opavský rozehrávač se po čtyřměsiční zdravotní pauze opět vrátil na palubovku, ve Svitavách odehrál necelých dvaadvacet minut.

Radim Klečka | Foto: DENÍK / František Géla

Téměř čtyři měsíce byl opavský rozehrávač Radim Klečka bez basketbalu. Důvod? Vleklé problémy s kolenem. Ve středu se dočkal. V pohárovém utkání ve Svitavách pobyl na palubovce pětadvacetiletý basketbalista necelých dvaadvacet minut.

„Byl to můj první zápas po dlouhé pauze. Náležitě jsem si ho užil," usmíval se po utkání Radim Klečka. „Navíc jsme vyhráli a postupujeme, o to je to krásnější," podotkl autor devíti opavských bodů.

Ze začátku cítil k svému letošnímu premiérovému startu respekt. „Nechtěl jsem se zprvu někam tlačit, ale s přibývajícími minutami jsem získával na jistotě. Bylo to lepší a lepší. Úplnou jistotu sice ještě nemám, ovšem je na čem stavět," zdůraznil Radim Klečka, jenž si k devíti bodům připsal ještě čtyři asistence.

Co se týče nějakého bloku směrem k poraněnému kolenu, tak ten v hlavě měl. „Ale jen na začátku, když se člověk dostane do zápasového adrenalinu, na nic už nemyslí," pokračuje v povídání odchovanec ostravského basketbalu.

S tím, že odehraje skoro dvaadvacet minut, před utkáním vůbec nepočítal.

„Před odjezdem nám trenér řekl, že Šířa nepojede. Trochu nás to zaskočilo, přece jenom je to náš klíčový hráč, na kterého všichni spoléháme. Tím bylo jasné, že dostanu více minut, ale že jich bude dvaadvacet, jsem neočekával," přiznal opavský rozehrávač a řekl: „Ve finále mi pomohlo, že Šířa nejel. Musel jsem více hrát a tím si i vyzkoušel zátěž na koleno. Bylo to dobré i pro mou hlavu."

Zdravotní pauza byla pro Radima Klečku dlouhá. Sezona mu prakticky začala až 13. ledna, nicméně žádný fyzický deficit necítil. „S fyzičkou jsem problém neměl, navíc se nehrálo ani v nějak velkém extra tempu. Rozhodně jsem měl dech až do konce.

Potřebuji hlavně získat herní praxi, už se těším na zápas v Kolíně, chci být opět platným hráčem našeho týmu," usmál se pětadvacetiletý basketbalista.

Jeho problémy s kolenem pramenily z opotřebované chrupavky. „Pokud mě to bude dál trápit, půjdu po sezoně na menší operaci, kde mi ji obrousí. Zatím všechno konzultuji se svým fyzioterapeutem. O tom, zda mám hrát, nechává na mých pocitech," vysvětluje Radim Klečka.

Nabízí se otázka, zda nemohl naskočit do zápasového kolotoče dříve. „Nemohl, koleno mě bolelo, zatěžoval bych to zdravé a odvařil bych si ho," odpovídá hráč, který po loňské sezoně oblékl i reprezentační dres.

A jak Radim Klečka viděl pohárový duel ve Svitavách? „První poločas byl takový mdlý, přišlo mi, že soupeři se moc nechce. Druhá půle byla lepší, na nás bylo vidět, že nechceme prohrát. Utkání jsme nakonec zvládli, a to i přesto, že jsme na plné čáře prohráli doskoky," uzavřel Radim Klečka.