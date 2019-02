Opava – Mladí basketbalisté hájící barvy ZŠ Boženy Němcové se probojovali do republikového finále AŠSK základních škol.

Horní řada zleva: Tomáš Bartošák, Adam Robenek, Zdeněk Hajduk, Matouš Kurečka, Tomáš Kurka, Jan Havránek. Spodní řada zleva: Šimon Tietz, Patrik Ptáček, Lukáš Řehulek, Daniel Vincker. | Foto: BK Opava

Cesta do republikového finále vedla přes okresní a krajské finále, které proběhlo v Ostravě třiadvacátého března.

„V krajském finále jsme porazili Nový Jičín a zajistili si postup do opavské kvalifikace," řekl trenér Tomáš Bartošík. Kvalifikace se konala v Opavě. Slezané porazili Kroměříž 28:22. Poté, co stejného protivníka zdolal i Prostějov, a to 24:23, bylo jasné, že v přímém souboji o postup si to domácí rozdají s Hanáky.

„Tento duel jsme s přehledem zvládli a postoupili na republiku," usmíval se Bartošík. Opava vyhrála 38:12. Finále se uskuteční v posledním dubnovém víkendu na palubovce v Jindřichově Hradci.