V duelu s Brnem, který Slezané vyhráli 91:63, strávil rodák Ostravy na palubovce skoro patnáct minut, ve kterých si zapsal sedm bodů a dva doskoky. Aktuálně mladý basketbalista bojuje na dvou frontách. Vedle palubovky je také činný na akademického půdě, kde například usiluje o zřízení studentského klubu.

Byť Opava Brno jasně porazila, Jiří Štěpánek se zápasem spokojený nebyl. „Dle výsledku to vypadalo, že se jednalo o lehký zápas, ale vůbec tomu tak nebylo,“ zvedl prst opavský basketbalista a byl konkrétnější: „Dělali jsme spoustu chyb. Bylo to ospalé, naše předvedená hra neodpovídala výsledku.“

Brno bylo ale ještě marnější. „Neřekl bych, že soupeř nekladl odpor. Určitě chtěl vyhrát, což ve třetí čtvrtině dokazoval, ale naštěstí jsme mu nedovolili se vrátit do zápasu. Blíží se play off, měli bychom se zvedat, ale neděje se tak. Naše forma je kolísavá,“ konstatuje Štěpánek. Nad tím, proč se tak děje, krčí rameny: „Na to nedokáži odpovědět.“

Odchovanec ostravského basketbalu dostal proti Brnu slušnou porci minut, a to patnáct. „Jsem rád, že dostávám prostor. Chci pracovat na tom, aby má forma šla nahoru,“ svěřil se dvacetiletý pivot, který patří k oporám ligového béčka. „V béčku je to jiné. Nechci první ligu, ale obrana je tam lehčí. I má role je jiná. V Kooperativě se člověk cítí úplně jinak,“ přiznává Jiří Štěpánek.

Na nejvyšší soutěž si stále zvyká. „Jsem nervóznější a k tomu zběsilý. Vypadám jako minižák, a ne hráč, který hraje nejvyšší soutěž. Pracuji na tom, aby se to zlepšilo. Stejně tak chození pod koš. Byl jsem zvyklý hlavně střílet, ale uvědomuji si, že to není cesta,“ pokračuje v povídání bývalý mládežnický reprezentant.

Jiří Štěpánek je studentem Slezské univerzity v Opavě a na akademické půdě je dost akční. „Snažím se něco dělat, jsem i členem akademického senátu. Měl jsem v plánu otevřít studentskou hospodu, ale neklaply prostory. Univerzita je sice má, ale plánuje s nimi jiný záměr,“ poznamenal opavský basketbalista. „Mělo jít o typicky studentský podnik, se studentskými cenami. Bohužel ani jiné alternativy neprošly, uvidíme, co čas přinese,“ zakončil krátké povídání.