Po zápasech v Ústí nad Labem a Děčíně se výběr trenéra Petra Czudka představí dvakrát na domácí palubovce, a to ve středu a ve čtvrtek.

V obou případech narazí Slezané na děčínské Válečníky. Nejdříve v rámci ligy a o den později v odvetě Alpe Adria cupu.

„Hrajeme opět s Děčínem, u nich jsme tři čtvrtiny hráli dobře, nevyšla nám vstup do čtvrté části. Na to si musíme dát pozor,“ řekl opavský křídelník Filip Zbránek, který do střetnutí v Děčíně, kvůli problémům s kotníkem nezasáhl.

„Dělám vše proto, abych byl na domácí zápasy připraven,“ dodal. Oba opavské duely mají začátek v 18 hodin.