Nový Jičín – První úspěch sezony je tady. Opavští basketbalisté mají stříbro z Českého poháru. V sobotní dramatické bitvě si díky velkému obratu proti Děčínu zajistili účast ve finále. V něm nestačili na Nymburk, kterému podlehli 102:68. Fanoušci BK Opava ale svůj tým oslavovali jako vítěze.

Pro nedělní finále postrádala Opava vedle Martina Gniadka a Radima Klečky také svého kapitána Jakuba Šiřinu. „Kuba má problémy s odraženou patou. Dostal zánět, bude nám chybět a přijde i o nadcházející zápasy reprezentace,“ řekl manažer BK Opava Dušan Štěnička.

Slezané začali dobře, v první čtvrtině drželi s favoritem krok, dokonce i vedli. První desetiminutovka nakonec skončila plichtou. Od druhé čtvrtiny si vzal slovo favorit a žádné drama nepřipustil a s přehledem si dokráčel pro další trofej. „Chtěli jsme to Nymburku co nejvíce znepříjemnit. Dařilo se nám to v první čtvrtině, pak už to nešlo. Hráli jsme v oslabené sestavě, navíc se nám ještě zranil Luděk Jurečka,“ vracel se k zápasu opavský rozehrávač Radovan Kouřil. „Jsme rádi za sobotní semifinále. S Děčínem to byla bitva. Zúročili jsme v ní zkušenosti z Ligy mistrů,“ podotkl Kouřil. Pro něj to byla už druhá stříbrná pohárová medaile v opavském. „Této si vážím daleko více,“ usmál se opavský rozehrávač.

„Kluci bojovali, v první čtvrtině hráli odvážně. Bylo ale jasné, že dlouho nevydržíme. Přece jenom soupeř rotoval deset kvalitních hráčů. To se nakonec potvrdilo. Nymburk se dostal do trháku a bylo rozhodnuto,“ hodnotil zápas trenér stříbrného týmu Petr Czudek. „Medaile si cením. Semifinále jsme odehráli na krev. Byl to z naší strany dobrý výkon,“ zdůraznil. „Stále se nás trápí zranění, asi začnu se chodit modlit do kostela, aby se nám začala vyhýbat,“ zakončil úspěšný kouč.

Nymburk – BK Opava 102:68 (26:26, 51:40, 77:54)

Body: Hruban, Wright po 17, Pumprla 12, Lawrence 10, Myers 9, Bohačík 8, Benda, Peterka, Vyoral po 7, Kříž 5, Davis 3 - Bujnoch, Kouřil po 19, Zbránek 7, Dragoun 6, Kvapil, Švandrlík po 4, Jurečka 3, Bukovjan, Slavík, Štěpánek po 2. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Vondráček. TH: 27/20:22/14. Trojky: 10:6. Doskoky: 45:38. Fauly: 19:23. Diváci: 790.

Utkání o třetí místo: Olomoucko – Děčín 86:78.