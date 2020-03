Hráči se s vedením klubu domluvili na snížení mezd o třicet procent s platností od prvního března. Samozřejmě, že ve hře je příchod i nových hráčů.

„S kluky jsme domluvili vzhledem k situaci na snížení platu na sedmdesát procent. Považuji to za rozumný krok,“ řekl Deníku sportovní manažer a trenér Petr Czudek. Změna je platná od prvního března.

„Domluvili jsme se, že v tomto režimu pojedeme do doby, než začneme normálně trénovat,“ poznamenal šéf opavské lavičky.

V Opavě už nebudou pokračovat Rostislav Dragoun s Václavem Bujnochem. „Oběma končila smlouva. Nebyli jsme schopni konkurovat svitavské nabídce. Je to pro nás oslabení, ale oba hráči chtěli i změnu. S oběma jsme se domluvili na ukončení stávajících kontraktů k 31.3., za to jsem rád,“ podotkl sportovní ředitel BK Opava.

Bujnoch i Dragoun přišli do Opavy jako neznámi hráči. Právě ve slezské metropoli byli vypipláni pro nejvyšší soutěže. Prvně jmenovaný to dotáhl až do reprezentace. Na druhou stranu ho zužovaly časté zdravotní problémy.

V týmu skončil i Vojtěch Bratčenkov. „Vojtu trápily zdravotní problémy s kolenem. Byli jsme domluveni, že play off ještě zkusí, bohužel to hrát nebudeme, proto Vojta končí,“ prozradil Petr Czudek. V klubu by rádi dál spolupracovali s kondičním odborníkem Michalem Miřejovským.

Je jasné, že Opavští sáhnou k posílení týmu.

„Jsme v kontaktu s několika hráči. Vše se bude odvíjet, v jaké finanční kondici budeme a zda se zapojíme do evropského poháru,“ zvedl prst sportovní ředitel BK Opava. Otázkou bude jak totiž letošní ročník bude brát výsledkově, zda bude zachováno pořadí týmu před předčasným ukončením soutěže.