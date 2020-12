Basketbalisté Opavy Ježíškovými vnoučaty

Basketbalisté Opavy nerozdávají radost jen na palubovce. Již podruhé se zapojili do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Z řady přání si vybrali ten s názvem Výlet do arboreta. Pokud to epidemiologická situace dovolí, v první polovině příštího roku by měli hráči BK Opava zajistit a společně s vybranými klienty Vily Vančurova navštívit Arboretum v Novém Dvoře.

Basketbalisté pomáhali | Foto: BK Opava

Poukaz na tento výlet a další drobnosti spolu s dávkou vitamínů v podobě pomerančů předal před Vánoci kapitán týmu a reprezentační rozehrávač Jakub Šiřina. „Bohužel jsme se nemohli pozdravit s klienty vily osobně, jako tomu bylo v loňském roce, kdy jsme pro ně připravili povídání o basketbalu a krátké cvičení s míčem," řekla největší hvězda české ligy. V rámci Ježíškových vnoučat nadělovali basketbalisté i v loňském roce, kdy na aktivity klientů přispěli částkou 5.000 Kč. "Z těchto prostředků byly zakoupeny dvě andulky, které dostaly jméno Jeníček a Mařenka, takže náš dar dělá klientům radost celoročně," uzavřel Jakub Šiřina.