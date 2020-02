Sahali po senzačním postupu! Basketbalisté Opavy vstupovali do dnešní čtvrtfinálové odvety Alpe Adria Cupu proti Děčínu s osmnáctibodovým mankem, které nabrali v úvodním duelu na palubovce Severočechů, kde prohráli 67:85.

Svěřenci trenéra Petra Czudka skvěle začali a v nástupu do druhé čtvrtiny vedli 26:15. Soupeř odpověděl a když do poločasu skóre otočil, vypadalo to na jasnou záležitost. Slezané však nesložili zbraně a po koši Štěpánka čtyři minuty před koncem náskok Válečníku z prvního duelu smazali (81:62).