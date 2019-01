Opava - Opava rozhodla o svém vítězství v závěru Basketbalisté nováčka nejvyšší soutěže z Opavy dokázali prothnout smůlu, která se jim lepila na paty během zápasů venku. Po dramatickém boji dokázali Slezané porazit USK Praha v poměru 85:88 a jako první mužstvo sezony tak dobili halu Na Folimance.

BK Opava | Foto: DENÍK/Archiv

Opava nastoupila se základní pěticí Czudek, Čarnecký, Šoška, Štec a Hutňan. Posledmě jmenovaný také otevřel skóre utkání a poslal Slezany do vedení. V 5. minutě napřáhl z tříbodové hranice Czudek a hosté vedli 7:11. Jeho přesné mušce s chutí zatleskal také známý herec Ivan Trojan.

V 6. minutě se s míčem pod košem otočil Platt, rychle vystřelil a upravil na 11:13. Téměř vzápěti se ve vymezeném území pěkně uvolnil Hamm, který srovnal na 13:13. Domácí ještě se závěrečným klaksonem, oznamujícím konec prvního dějství, zaútočili, ale jejich střela propadla obroučkou dle názoru trojice rozhodčích příliš pozdě a koš tak neuznali.

To rozohnilo domácího kouče, který po sérii nadávek a protestů vyfasoval technickou chybu. V 15. minutě se prosadil střelou Satoranský. V 17. minutě zamířil z tříbodové hranice přesně Marko, který poslal USK do vedení v poměru 42:36. O několik okamžiků oplatil na druhé straně stejnou mincí Čarnecký. V 18. minutě zaznamenal další trojku Marko.

V polovině utkání byl nakonec stav 49:42 a do šaten tak šli spokojeněji domácí.

Ve 25. minutě byl Platt faulován Czudkem. Po slovní výměně s jedním z opavských hráčů si chtěl jít vše vyříkat z očí do očí. Smyslů zbaveného amerického pivota drželi kromě dvojice rozhodčích také spoluhráči. Za tento výstup inkasoval domácí hráč technickou chybu. Ve 28. minutě napřáhl z dálky Šiřina a bylo to 62:56.

Třetí čtvrtinu, po které domácí vedli 75:68, zakončil úmyslný faul Hrubého a dva proměněné body Vukotiče. Ve 32. minutě vypíchl míč na vlastní polovině hráčům USK Štec, jenž vysunul Hutňana, který bez problémů zavěsil. Ve 34. minutě se pod košem USK prosadil Hrubý.

O minutu později zakončil přesně Pumprla. Na koncovku zápasu se do hry vrátil Czudek, který ve 39. minutě dal důležitou trojku. Poté se trefil také Štec.

V posledních vteřinách se hosté dostali do vedení 85:86. Zoufalí domácí se ještě snažili získat míč a podniknout rozhodující úder, ale Slezané jim jej nepůjčili. Naopak se ještě smečí prosadil Pumprla, jenž upravil na konečných 85:88.

„Je to šťastné vítězství. Tahali jsme celou dobu za kratší konec a až v závěru se nám podařilo trochu eliminovat útočnou sílu USK tak, že v poslední části dal jen deset bodů,“ uvedl hostující kouč David Klapetek.

USK Praha – BK Opava 85:88 (23:19, 49:42, 75:68)

Body: Hamm 15, Marko a Platt po 14, Kotas 13 – Hrubý 17, Šoška 13, Hutňan 12, Pumprla 11, Štec 10

Každá série jednou končí, usmíval se po vítězství Hrubý

Zápas na palubovce USK Praha byl pro basketbalového nováčka z Opavy nesmírně důležitý. Jestliže se chtěli Slezané udržet ve vrchní polovině tabulky, potřebovali protrhnout sérii porážek z palubovek soupeřů a zvítězit.

Pro žádného z hostujících borců ale nemělo utkání takový náboj, jako pro pivota Tomáše Hrubého. Ten zdejší prostředí znal velmi dokonale, neboť v USK dva roky působil. V pražském týmu má doposud také několik kamarádů, se kterými se před zápasem rád pozdravil.

„V USK jsem strávil dva super roky, na které určitě nezapomenu. Určitě když jsem vstoupil do mě známé haly, měl jsem zajímavé pocity,“ svěřil se podkošový hráč Opavy. Ten ale zároveň dodal, že před startem utkání z něj vše spadlo a soustředil se pouze na své povinnosti.

Opava do zápasu vstoupila poměrně dobře, ale soupeř ještě před koncem prvního hracího období otočil skóre a šel do vedení. Hosté poté dlouhé minuty dotahovali náskok USK. „V šatně jsme si jasně řekli, že budeme hrát pod dvacet obdržených bodů za čtvrtinu. To se nám až tak nepovedlo. Byli jsme ale silní v útoku a proto se poměr sil a rovněž skóre téměř srovnalo. Domácí do té doby ještě doma neprohráli a proto bylo moc důležité, že jsme se jich dokázali bodově držet,“ řekl dále Tomáš Hrubý.

Do šaten šla obě mužstva za stavu 49:42 a spokojenější proto museli být domácí basketbalisté. Hosté se ale rozhodně nevzdávali naděje na úspěch a podle toho také vypadala poločasová porada. „Trenér nám o přestávce především zdůrazňoval, abychom se vyvarovali nevynucených chyb. Stávalo se nám to především při přechodu do útoku, když jsme si nepřesně přihrávali. Po ztrátách jsme pak inkasovali zbytečné koše,“ pokračoval Hrubý.

Ten si, stejně jako jeho spoluhráči, moc dobře uvědomoval, že USK v týdnu utržilo čtyřicetibodovou prohru v Děčíně. „Doufali jsme, že to domácí psychicky nalomí a že začnou dělat chyby. Žádná série netrvá věčně a my jsme chtěli vyhrát,“ podotkl dále třicetiletý dlouhán opavské sestavy.

Ve třetí části hry hosté i nadále drželi s vysokoškoláky krok a před posledním dějstvím ztráceli pouhých sedm bodů, když na ukazateli skóre svítil stav 75:68. „Třetí čtvrtiny jsme v minulých zápasech mívali slabší. My jsme ale tentokrát jen neodolávali tlaku soupeře, ale sami jsme na něj vlítli. Drželi jsme bodový kontakt a do poslední části hry jsme již šli vabank,“ usmíval se Hrubý.

Tato taktika Opavě vyšla. V poslední části hry již byli hosté lepším týmem a v samém závěru se dostali do vedení. To již Slezané udrželi až do konce utkání. „Důležité byly naše útočné doskoky ze závěru zápasu. Třikrát jsme vybojovali míč a to rozhodlo. Pavel Pumprla pak již jen pojistil naši výhru,“ radoval se Hrubý.

Opava si tak připsala první vítězství z palubovek soupeřů v této sezoně. „Před klíčovým zápasem doma s Libercem nám vítězství myslím pomůže. Musíme potvrdit dobrou formu ve vlastní hale a zvítězit,“ zakončil Hrubý.