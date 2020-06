„Jsem rád, že se středeční akce povedla. Přišli lidi, kluci vyhráli. I když soupeř byl devětatřicet minut lepším týmem, vítězství jsme brali my. Měli jsme i štěstí, přál bych si, abychom ho měli i v nové sezoně,“ ohlédl se za středečním vystoupením opavský trenér Petr Czudek. Vrásky na čele mu vyskočily, poté co se nechal odnést z palubovky Radim Klečka. „Naštěstí šlo jen o koňara. Klečoun bude brzy dobrý,“ vydechl si zkušený stratég.

Je jasné, že do nového ročníku už v barvách BK Opava nevyběhnou Václav Bujnoch s Rostislavem Dragounem, kteří odešli do Svitavy, Vojtěch Bratčenkov ukončil ze zdravotních důvodů kariéru. Trojice Jakub Slavík, Lukáš Bukovjan a Jiří Štěpánek bude pendlovat do Nového Jičína. „Změny v kádru budou. Je možné, že se někdo nový v kádru objeví,“ pronesl Czudek. Během přípravného období se s Opavou připravoval Jakub Kaša, osmadvacetiletý pivot, který v Češku působil v Děčíně, Jindřichově Hradci a Ústí nad Labem. Hrával také ve Španělsku, a to v klubu TELS Union Linense de Baloncesto, za sebou má štace i v Německu a slovenské Nitře. „Zatím s námi trénoval, uvidíme, co bude dál,“ nechtěl být Czudek konkrétní.

Sice to na první pohled vypadá, že by tým měl mít měsíc volna, realita je ale jiná. „Kluci mají jen týden volná. Následně se budou řídit podle notiček našeho kondičního trenéra Michala Miřejovského, který pro ně připravil individuální tréninkový plán,“ prozradil sportovní ředitel a trenér v jedné osobě.

Slezané také vyhlíží pohárovou Evropu. „Podali jsme přihlášku do Ligy mistrů, ale situace se mění. Nově je šance hrát i FIBA cup, o který máme zájem,“ řekl závěrem Petr Czudek.