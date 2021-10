Sovy naposledy vyhrály v Brně. „Pro mě osobně to bylo překvapením. Musíme být na sobotu dobře připraveni,“ zakončil Petr Czudek.

„Čeká nás nepříjemný soupeř, který se neláme ani když prohrává o více bodů,“ upozorňuje trenér Opavy Petr Czudek. Vysokoškoláky koučuje Joshua King. „Na hře týmu je vidět kvalitní práce nového trenéra, který tomu dává hodně energie. Hrají v atypickém složení, a to se čtyřmi malými hráči. V minulosti jsme taky takto občas hrávali. Teď máme vysokého pivota, a toho bude chtít soupeř využít. Na to si musíme dát pozor,“ podotkl šéf opavské lavičky.

V Opavě se bude v sobotu znovu na basketbal. Domácí celek hostí pražský USK a má v plánu se dobře naladit na cestu do ruského Permu. Kouč Slezanů Petr Czudek nebude mít k dispozici zřejmě kompletní kádr. Poraněné koleno totiž nepustí do hry Martina Gniadka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.