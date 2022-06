Opavský výběr čekaly celkem tři kvalifikační duely. V prvním Slezané narazili na tým Jižních Supů. Výběr trenéra Kryštofa Vlčka utkání vyhrál 85:77. „Čekal nás tým, který bojoval o setrvání v extralize. Celý zápas jsme se opírali o útočný doskok, ve kterém vynikal Arendarčík, který posbíral deset míčů v útoku. Celkově jich měl čtyřiatřicet,“ popisoval důvody úspěšného vystoupení opavský trenér. „V utkání jsme ani jednou neprohrávali. Soupeř to ale nevzdal ani za našeho osmnáctibodového vedení a my jsme museli bojovat až dokonce,“ doplnil šéf opavské lavičky.

Ve druhém duelu kvalifikace čekali na Opavské chomutovští Levharti. „Do toho utkání jsme šli, s tím, že když ho zvládneme, tak máme extraligu na devětadevadesát procent jistou. Stál proti nám tým, který byl složen z hráčů Chomutova, Plzně, Mostu či Nymburku,“ začal o klíčovém duelu hovořit Kryštof Vlček. „V prvním poločase se soupeř trefoval s velkou úspěšností a především díky Čermákovi si vytvořil desetibodový náskok,“ pokračoval trenér. „Ve třetí čtvrtině jsme bojovali a snažili se dostat na dostřel Chomutova, ale po pár chybách nám vždycky utekl do komfortního náskoku,“ doplnil Vlček.

V poslední čtvrtině to už byl ale jen opavský koncert. „Vyhráli jsme ji 29:5. Skvělý zápas zahrál Myšák, který k deseti bodům přidal 11 doskoků a 8 asistencí. Kadaňka se téměř nemýlil při střelbě a byl v tomto vele důležitém zápase odměněn za svou celosezónní píli při ranních střeleckých trénincích. Arendarčík i přesto, že nebyl stoprocentně zdravý bojoval jako lev na palubovce i na lavičce. Tento zápas ale patřil týmu, který ukázal jak silný je v těžkých okamžicích,“ rozplýval se kouč BK Opava.

Třetí utkání bylo finálovým soubojem dvou postupujících. „My jsme měli bohužel na naší straně zranění a tak jsme nastoupili pouze v deseti hráčích. V prvním poločase se k marodům přidal i Vavrečka, který dal do té doby čtyři trojky a vypadlo to na jeho velké utkání,“ povídal o posledním zápase trenér. Dále vypadli i Klapetek se Sosnou, a tak Opavští dohrávali pouze v sedmi hráčích. „Žádné zranění naštěstí nebylo vážnějšího charakteru a alespoň si více zahráli hráči, kteří do té doby tolik nehráli. Byli jsme favoritovi důstojným soupeřem, Henzl s Myšákem dobře řídili tým a po závěrečném hvizdu byly spokojené oba týmy, i když domácí Tygři pod vedením reprezentačního trenéra Tremla trošku více,“ zakončil Kryštof Vlček.

Výsledky:

K Opava - Jižní Supi 85:77

Body Opavy: Arendarčík 21, Kadaňka 14, Klapetek 10, Vavrečka 10, Henzl 8, Motyčka 8, Sosna 6, Myšák 5, Scholz 3

BK Levharti Chomutov -BK Opava 74:93

Body Opavy: Kadaňka 26, Arendarčík 14, Vavrečka 11, Myšák 10, Klapetek 8, Scholz 8, Henzl 7, Motyčka 5, Sosna 4

Tygři Praha - BK Opava 94:73

Body: Henzl 19, Vavrečka 14, Křesťan 8, Myšák 7, Klapetek 7, Kadaňka 7, Motyčka 7, Štěnička 2, Slanina 2.