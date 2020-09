„Olomoucko předvedlo proti Nymburku zmrtvýchvstaní. I když prohrávalo o devětadvacet bodů, nakonec bylo ze zápasu drama. Dali pětadvacet bodů, opět ukázali, že jsou velmi útočně laděným týmem,“ podotkl opavský kouč Petr Czudek. „Podařilo se jim výborně doplnit podkošovými hráči. Máme před sebou těžké utkání,“ uvědomuje si dobře opavský stratég.

Slezané měli naopak nucené volno, neboť Kolín byl v koronavirové karanténě. „Uvidíme, co to s námi udělá, mám na mysli tu herní pauzu. Určitě budeme chtít navázat na výkon ze zápasu proti Svitavám, ale nechci předjímat,“ má jasno Petr Czudek. Dnešní duel s Olomouckem začíná v 18 hodin.

A co v klubu říkají na to, že do basketbalového života promlouvá čím dál výrazněji koronavirová pandemie? Například opavský tým z úvodních pěti kol hned dvakrát stojí. „Není to určitě ideální. Teď máme sice dva volné víkendy, ale ty zápasy se stejně musí dohrát. Navíc když se rozjede Alpe Adria Cup, budeme mít program o to nabitější,“ zamyslel se křídelník Filip Zbránek. „Ideální by byly předehrávky, hokej to taky tak má,“ řekl ještě. „Bavíme se o tom. Určitě to budeme řešit, nyní nás ale předběhl Nymburk,“ dodal kouč Czudek.