Personální změny v klubu proběhly na všech frontách. Skončil ředitel a šéftrenér mládeže Kamil Vajda. Jeho kompetence si rozdělili Radim Vysocký s Petrem Czudkem. Mládež povede klubová ikona David Klapetek. Jako velké pozitivum je vnímán fakt, že výběry sedmnáctiletých a devatenáctiletých chlapců budou hrát extraligu a béčko bude působit v první lize. Trenérsky mají tato družstva pod palcem Czudkovi asistenti David Zach s Kryštofem Vlčkem. „Díky tomu jsme zkvalitnili mládež. Věřím, že se brzy do prvního týmu posunou naši odchovanci,“ řekl sportovní ředitel a trenér Petr Czudek, který společně s realizačním týmem podepsal nový tříletý kontrakt.

Opava porazila Levice a vyhrála Federální pohár

Další novinkou je to, že hotel a hala se staly součástí klubu. „Máme v plánu dělat v hale i kulturní a sportovní akce mimo basketbal,“ nastínil Radim Vysocký. „Budeme postupně otevírat restauraci, wellness, zkvalitňovat bufety,“ řekl ještě. Z loňského úspěšného kádru zmizeli oba zahraniční hráči, a to Mattias Markusson a Keenan Gumbs. Kariéru ukončili Martin Gniadek a Radim Klečka. „Matty chtěl zkusit lepší soutěž. Keenan chtěl u nás pokračovat. Líbilo se mu tady, ale nabídku z Maďarska jsme ani na druhý pokus nedokázali finančně dorovnat,“ přiznal Petr Czudek. „Co se týká Radima Klečky, ten to u nás zkoušel ještě v přípravě. Ale nakonec jsme se domluvili, že to nemá cenu. Jeho zraněná kolena byla proti,“ pokračoval trenér BK Opava. „Martin se rozhodl pro civilní zaměstnání. Přestože měl u nás ještě roční kontrakt, dohodli jsme se na jeho ukončení. Jeho odchod je citelným oslabením. Byl mou prodlouženou rukou v kabině, měl pozitivní vliv na kluky, dokázal je seřvat při tréninku,“ poznamenal Petr Czudek.

A co opavští nováčci? Z USK Praha přišel člen širšího kádru Radek Farský, ze Svitu slovenský reprezentant Jakub Mokráň. „Jedná se o mladé hráče, kteří mají potenciál. Chtěli jsme kabinu okysličit, myslím si, že jsme s nimi udělali udělali správný krok,“ řekl trenér a sportovní ředitel v jedné osobě. Pod oběma koši by měl opavskou sílu zvýšit americký pivot Dontay Bassett. „Je šikovný v útoku, tam bude pro nás velkým přínosem. Musíme ale s ním ještě zapracovat na obraně,“ uvedl k americké posile Petr Czudek s tím, že prostor dostanou i mladíci z vlastní líhně. Jedná se o Kryštofa Kavana a Adama Robenka.

Opava už má ze sebou letošní první úspěch. Obhájila vítězství ve Federálním poháru, když ve finále zdolala slovenského mistra z Levic. „Turnaj jsme brali jako přípravu. Samozřejmě, že vítězství potěšilo,“ pousmál se Petr Czudek. Už ve středu vyráží opavská výprava do Srbska, kde ji čeká kvalifikace o Ligu mistrů. „Čekají na nás těžcí soupeři, ale pokusíme se uspět. Přece jenom Liga mistrů je finančně zajímavější, než FIBA Cup,“ podotkl trenér. Ten by Slezané hráli v případě, když se do Ligy mistrů nekvalifikují.

A jaké jsou předsezonní ambice BK Opava? „Cílem je finále ligy a obhajoba vítězství v Českém poháru,“ má jasno Petr Czudek. Radim Vysocký jeho slova doplnil: „Loni jsme dvakrát vyprodali halu. Rádi bychom toto číslo posunuli.“ Do ligové soutěže vstoupí Opavští v sobotu 1. října domácím duelem s Nymburkem. Zápas bude mít slavnostní nádech. Půjde totiž o 1000. utkání Opavských v nejvyšší soutěží a navíc dojde k rozlučce s Martinem Gniadkem a Radimem Klečkou.