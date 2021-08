/VIDEO/ Opavský problém pod košem je vyřešen. Do slezské metropole míří 221centimetrů vysoký pivot se švédským pasem. Jedná se o hráče, který naposledy působil v americkém univerzitním týmu Loyola Marymount.

Nová posila BK Opava | Foto: Loyola Marymount University

Pětadvacetiletý Mattias Markusson je rodákem ze Stockholmu a je členem švédské reprezentace. K opavskému týmu by se měl v připojit v pondělí. „V průběhu loňské sezony jsme angažovali Petra Bohačíka, který nám hodně pomohl. Ale už dopředu jsme věděli, že u nás nebude moci dál působit,“ řekl sportovní ředitel BK Opava a trenér v jedné osobě Petr Czudek. „Hledali jsme tak hráče na pozici pět. Jednou z variant bylo posílení českým pivotem. Do finální fáze se dostalo jednání se Šimonem Puršlem. Ten ale nebyl úplně zdravotně v pořádku a k týmu by se připojil později. Nakonec tak jeho příchod padl,“ prozradil sportovní ředitel BK Opava.