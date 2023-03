Basketbalistům opavské sedmnáctky poslední dva zápasy nadstavbové části nevyšly. Slezané na jihu Čech nejdříve prohráli v Jindřichově Hradci a následně neuspěli v Písku. Nicméně o účast v předkole play off nepřišli. V něm narazí svěřenci trenéra Davida Zacha na Válečníky z Děčína.

David Zach | Foto: Ondřej Kovalčík

„V závěrečném dvoukole nadstavby A jsme absolvovali výjezd na jih Čech. V sobotu jsme v Jindřichově Hradci vyzvali mezinárodní akademii GBA. Proti favoritovi jsme začali odhodlaně a po polovině 1. čtvrtiny jsme vedli 12:11. Poté přišla naše zbytečná nervozita a také energie z domácí lavičky od nové posily na rozehrávce, švédského reprezentanta Nzonyansiho, díky kterému se domácí dostali zpět na koně,“ začal hodnotit první vystoupení Slezanů trenér David Zach. „V dalším průběhu zápasu se čím dál tím více projevovalo fyzično na straně domácích, kvůli kterému rozdíl ve skóre postupně narůstal v náš neprospěch,“ dodal trenér opavské sedmnáctky.

GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Opava 81:49 (25:15, 52:30, 70:41)

Body Opavy: Harazin 15, Czudek 10, Dubový 9, Motyčka 7, Theodoru 3, Přecechtěl 3, Hejduk 2.

Druhý den čekali na Opavské písečtí Sršni. „V neděli jsme nastoupili proti favoritovi celé soutěže, Sršňům Písek, kteří letos prohráli pouze jedinkrát. Domácí na nás od začátku vlétli, agresivní obrana po celém hřišti s přechodem do zónové obrany, kdy vysoké tempo a agresivitu drželi po celý zápas bez ohledu na skóre. Na začátku druhé čtvrtiny jsme navíc přišli o našeho klíčového hráče Davida Motyčku, který si poranil vazy v kotníku, a přes všechnu snahu jsme nedokázali soupeři více vzdorovat,“ hovořil směrem ke druhému duelu David Zach. „Jsem rád, že v obou utkáních dostali příležitost mladší hráči ročníku 2007, pro které jsou to velmi cenné zkušenosti nejen do jejich příští extraligové sezony. Zároveň věřím, že jsme si před blížícím se předkolem play off proti Děčínu vybrali všechnu smůlu,“ doplnil trenér.

Sršni Písek – BK Opava 121:42 (32:9, 63:22, 100:28)

Body Opavy: Harazin 7, Kašpárek 7, Warisch 5, Hejduk 5, Theodoru 4, Vrbický 3, Motyčka 3, Czudek 2, Glabazňa 2, Přecechtěl 2, Dubový 2