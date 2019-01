Litoměřice, Opava - I přes slibný vstup do utkání se basketbalisté opavského béčka vracejí z Litoměřic s prázdnou. Utekl jim závěr prvního poločasu, ve kterém si domácí Slavoj vytvořil jedenácti bodový náskok, a zápas ze své moci už nepustil.

BK Opava B | Foto: DENÍK / František Géla

Slezané měli povedený začátek. „První čtvrtka byla z naší strany dobrá. Hráli jsme agresivně, na soupeře také platila naše vytažená zóna,“ začal o nedělním střetnutí hovořit opavský trenér Petr Czudek.

Domácí ale zabrali. „Zvykli si na naši agresivní hru, trefili pár trojek a v posledních pěti minutách prvního poločasu šli přes nás,“ pokračoval opavský kouč.

Opavští šli do druhé půle s jasným cílem výsledek otočit, přitvrdili v obraně, bohužel Slavoj udělal šňůru patnácti bodů a bylo rozhodnuto. „Klukům nemůžu upřít snahu, bojovali do posledních minut. Podařilo se nám výsledek korigovat, to bylo ale vše,“ uzavřel Czudek.

V pátek se Slezané představí na domácí palubovce, když od 18 hodin hostí béčko Prostějova.

Slavoj Litoměřice – BK Opava B 87:77 (16:22, 44:33, 68:50)

Body: Novák 24, Šťastný 21, Slunečko 17, Krupka 9, Sahan 9, Chotaš 4, Bruzl 3 – M. Ihring 16, Gerych 13, Filip 12, Vlček 10, Hutňan 6, D. Ihring 6, Kupčík 6, Mičůnek 5, R. Dihel 3. Rozhodčí: Poživil, Votroubek. Chyby: 22:34. TH: 41/19:39/15. Trojky: 8:11