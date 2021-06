Kdo se fanouškům představí? Za českou stranu to vedle Opavy bude Děčín, Pardubice, Olomoucko, USK Praha a Kolín. Slovensko bude reprezentovat: Spišskí Rytieri, Patrioti Levice, Iskra Svit, Inter Bratislava, BKM Lučenec a BC Prievidza.

Hrát se bude v září, a to hned v prvních dvou víkendech. Formát poháru v sobě skrývá čtyři základní skupiny po třech týmech, jež si to rozdají každý s každým. O týden později je v plánu Final4 (čtyři vítězové základních skupin ve Final4 – 1) a další dvě čtyřčlenné skupiny (v jedné týmy ze druhých míst – Final4 – 2, ve druhé týmy ze třetích míst základních skupin – Final4 – 3) o umístění na 5.-12. příčce.

Final Four se hraje systémem dvou semifinále (jež určí los). Vítězové semifinále si zahrají finále a poražení o třetí místo. Podobné to bude i ve skupinách Final4 – 2 a Final – 3, kde si to týmy rozdají stejným způsobem o konečné umístění. Vítěz Final4 – 1 se stane majitelem nového Česko-slovenského poháru.

Los proběhne třicátého července, ještě předtím budou známá dějiště jednotlivých základních skupin i Final4.

„Za mě výborný počin. Zápasy budou mít náboj, navíc nás čeká výborná konfrontace s týmy, s kterými se normálně nepotkáváme,“ řekl jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček. „Myslím si, že máme šanci něco uhrát. Osobně se už moc těším,“ zakončil.