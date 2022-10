„Vypadá to na zápas roku se vším všudy,“ řekl trenér Opavy Petr Czudek. „Jde o náš tisící zápas v lize, k tomu premiérové utkání v sezoně a navíc rozlučka s našimi legendami. Martin s Radimem u nás zanechali hlubokou stopu, a to jak lidskou, tak i herní. Všichni se těšíme,“ pokračoval kouč BK Opava. „Moc bych si přál plnou halu, tak jak tomu bylo během finálové série,“ přeje si Petr Czudek.

Opava nasadí do hry i tři nové posily. „Všichni tři budou vhozeni do vody, aby plavali,“ pousmál se opavský stratég. „Dantey Bassett si zvyká na evropský basket, na herní styl, pískání. Zápas od zápasu jdou jeho výkony nahoru,“ řekl trenér na adresu amerického pivota. „Kuba Mokráň přišel s obrovskou energií. Je to atlet, dostává se rychle do našeho systému. Zaklimatizoval se velmi rychle,“ pochvaluje si Petr Czudek a k Radkovi Farskému dodává: „Radka blokovalo zranění. Měl problémy se zády, nakonec se ukázalo, že šlo o svalový problém. V Bělehradu hrál z nula tréninku a odvedl velmi solidní výkon. Věřím, že jeho výkonnost půjde nahoru.“

Slezané mají za sebou náročnou přípravu. Během ní dokázali vyhrát Federální pohár a v Bělehradu prohráli po dobrém výkonu kvalifikační zápas o Ligu mistrů. „Jsem hodně kritický na přípravné zápasy. Vidím hlavně věci, které nás trápí, než na kterých bychom měli stavět. Tím, že byl tým dlouho pohromadě, tak jsme měli v úvodu sezony nad soupeři náskok. Sehranost u některých stoupala během soutěže, u nás to bylo hned. Měli jsme tak začátky vždycky výsledkově dobré. Tím, že odešli dva základní hráči, kteří byli nositeli tváře naší hry, se dostáváme do pozice, jakou mají ostatní týmy. Spousta vazeb, jak v obraně, tak v útoku teprve u nás začíná,“ poznamenal Petr Czudek. „Zápas v Bělehradu měl velkou kvalitu. Tři čtvrtiny můžeme brát jako velmi dobré. Brzdili nás hloupé ztráty. Kdyby nebyly, byl bych ještě více spokojený,“ doplnil.

Změnami prošel i sobotní soupeř Opavanů. „Nymburk udělal spoustu změn. Odešel kapitán Vojta Hruban, vyměnili trenéra. Změn mají daleko více než my. O individuální kvalitě hráčů se nemusíme bavit, protože skauting Nymburka je dlouho prověřený. Otázkou je, za jak dlouho se sehrají a předvedou svou obrovskou sílu,“ řekl šéf opavské lavičky k sobotnímu soupeři.

Sobotní utkání začíná v 18 hodin.