Jaký typ žen se vám líbí?

Takový, jaký mám doma.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Rajská omáčka s plněným paprikovým luskem.

Jakou basketbalovou halu máte nejraději?

Samozřejmě tu naši, ale krásná byla i na Chimki Moskva.

Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka?

Díky synovi jsme doma začali sledovat Ronju, dceru loupežníka.

Jaké je podle vás ideální místo pro život?

Tam, kde by byla moje rodina se mnou a kde by bylo tepleji.

Jaký sport máte nejraději kromě basketbalu?

Často nás brával bratranec na hokej, takže hokej.

Jakou posloucháte muziku / interpreta?

Nemám vyhraněný styl muziky.

Čeho se nejvíce bojíte?

Že se nedokážu postarat o rodinu.

Co vás dokáže naštvat?

Hloupost lidí.

Jste pověrčivý? Máte nějaké rituály?

Nejsem a rituály nemám.

Čím jste chtěl být v dětství?

Hasičem.

Jaký máte vysněný automobil?

Audi A8.

Jaký je váš oblíbený herec nebo herečka?

Tom Hardy a Will Smith.

Kdybyste měl kouzelný prsten, co by jste si přál?

Zdraví pro celou rodinu a podívat se do vesmíru.