/DOTAZNÍK, FOTOGALERIE/ Basketbal patří k opavským sportům číslo jedna. Nyní se na něj podíváme trochu jinou optikou. Čtenářům přinášíme dotazník, ve kterém jsou nebasketbalové otázky. Jeho prvním respondentem je trenér Petr Czudek.

Kouč basketbalové Opavy a reprezentační asistent Petr Czudek | Foto: Deník/Petr Widenka

Jaká je vaše nejoblíbenější knížka?

Ta, kterou zrovna čtu.

Jaký typ žen se vám líbí?

Takový, jaký je má žena Radka. Mám rád, když se holky smějí mým vtipům.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Španělský ptáček s jasmínovou rýží.

Jakou basketbalovou halu máte nejraději?

Halu na ZŠ Mařádkova, tam jsme získali všechny tituly a já v ní zažil největší radost jako hráč.

Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka?

Šťastný smolař. Stále si myslím, že byla inspirována životem mého syna Pavla (usměje se).

Jaké je podle vás ideální místo pro život?

Mám rád hory i moře. Spíše jde o to, s kým na tom místě jsem.

Jaký sport máte nejraději kromě basketbalu?

Plážový volejbal s mojí partičkou, se kterou ho pravidelně plácáme každý letní pátek.

Jakou posloucháte muziku / interpreta?

Ta škála je hodně široká, ale pokud chceš jednoho, tak je to Priessnitz.

Čeho se nejvíce bojíte?

Že se moje rodina dostane do situace, kdy já jí nebudu moci umět pomoct.

Co vás dokáže naštvat?

Alibismus, a to jak v životě, tak na hřišti.

Jste pověrčivý? Máte nějaké rituály?

Ano, jsem pověrčivý a mám i hodně rituálů, například tričko, ve kterém kaučuju a je vítězné, tak ho neperu.

Čím jste chtěl být v dětství?

Učitel, po vzoru mého táty Pavla.

Jaký máte vysněný automobil?

Auta mě vůbec nezajímají a řídit je mě vůbec nebaví.

Jaký je váš oblíbený herec nebo herečka?

Ivan Trojan, tady není co dodat (usměje se)

Kdybyste měl kouzelný prsten, co by jste si přál?

Ať už konečně pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.