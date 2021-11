Bude to bezesporu velký svátek. Vždyť Litva tradičně patří mezi favority na nejvyšší příčky na všech kláních evropského i světového významu. Češi navíc svému soupeři, kde je basketbal něčím jako národním náboženstvím, mají co vracet. V poslední kvalifikaci na Litvu dvakrát nestačili. Nutno ale podotknout, že soupeř měl vždy výhodu domácího prostředí. Teď se karta obrací.

Sportovní bleskovky z Opavska

Pro Opavu je tato akce další odměnou za to, jak dobře basketbal dělá. Opavského fanouška může hřát u srdce, že asistentem hlavního Ronena Ginzburga je Petr Czudek. Na palubovce se představí v roli kapitána největší hvězda Slezanů Jakub Šiřina.

Pro reprezentačního playmakera půjde o padesátý a zároveň poslední zápas jeho reprezentační kariéry. „Už jsem o tom přemýšlel delší dobu, ale definitivní rozhodnutí přišlo až na letním turnaji v Hamburku, kdy jsem trenéru Ginzburgovi oznámil, že kvalifikace na olympiádu a případně pak Hry v Tokiu budou mojí poslední akcí v národním týmu. Pak se ale naskytla možnost prvního okna kvalifikace mistrovství světa, kdy mě to díky zápasu v Opavě ještě přesvědčilo, abych tohle okno odehrál, takže svou „repre” kariéru ukončím na domácí půdě,“ řekl Jakub Šiřina a dodal: „Je to taková třešnička na dortu, že je to právě v Opavě, kde hraji celou kariéru. Jsem rád, že to tak vyšlo a že to navíc uzavřu tím kulatým číslem 50.”

A pozor nominační pozvánku si vysloužil i ostravský veterán Petr Bohačík. Mimochodem borec, který loni pomohl Opavě ke stříbrným medailím. Zápas začíná v 17 hodin. Za normálních okolností by byla hala vyprodaná, bohužel vypadá to, že kvůli zhoršující pandemické situaci přijdou omezení.