/FOTOGALERIE/ Kvalitní sportovní podívaná v Opavě! Kolofíkovo nábřeží v Opavě hostilo přední podnik letošní sezony. Domácí Happy sport uspořádal totiž Český pohár žen v beachvolejbalu. Z prvního místa se radoval pár Markéta Svozilová s Kylie Neuschaferovou.

ČESKÝ POHÁR 1* ŽEN v Opavě, zápas o 3 místo a finále. | Foto: Deník/Petr Widenka

„I když chyběly čtyři reprezentační páry, kvalitě turnaje to nijak neubralo, zejména v nedělních finálových bojích se bylo na co se dívat. Do akce se zapojily i domácí dvojice,“ řekl úvodem jeden z hlavních organizátorů David Šťastný.

V sobotním nevlídném počasí bylo sehráno celkem 44 utkání. „To poslední bylo bez debat nejlepším celého podniku,“ podotkl ředitel turnaje. V něm se představily domácí mladé naděje Ema Šťastná s Beatou Böhmovou, které vyzvaly nejvýše nasazený tým, a to sesterskou dvojici Kateřina a Anna Pavelkovy. „Naše holky se vybičovaly k životnímu výkonu a trápily juniorské mistryně Evropy až do konce třetího setu, ve kterém si dokonce vypracovaly osm mečbolů. Ani jeden se jim ale proti skvěle útočícímu i bránícímu týmu sester Pavelkových nepodařilo využít. I když Šťastná s Böhmovou prohrály 20:22, vysloužily si obrovský potlesk a uznání všech přítomných diváků i hráčů,“ přiblížil dramatickou bitvu David Šťastný.

Sestry Pavelkovy pak po dvou dalších výhrách postoupily až do velkého finále proti brněnské dvojici Markéta Svozilová, Kylie Neuschaferová. „Diváci očekávali tuhý boj a vyvrcholení celého turnaje, ale Markéta s Kylie jim to nedopřály. Ale nedopřály je tady myšleno jen v tom dobrém, protože předvedly tak perfektní a bezchybný výkon ve všech herních činnostech, na který ani fyzicky skvěle disponované sestry Kateřina s Aničkou neměly šanci,“ zdůarznil David Šťastný. Finále netrvalo ani půl hodiny a po výsledku 21:10 a 21:9 se zaslouženými vítězkami celého turnaje staly Markéta Svozilová s Kylie Neuschaferovou.

V souboji o třetí místo nakonec po boji zvítězila ostravská dvojice Vanessa Hurníková a Karin Žolnerčíková nad Kristýnou Adamčíkovou a Šarlotou Svobodovou 2:1 na sety (12,-19,13).