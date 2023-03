Bitva rezervních basketbalových týmů byla k vidění na opavské palubovce. Domácí výběr hostil pražské Vysokoškoláky. Domácím to padalo z dálky a nakonec vyhráli 70:59.

„Zápas s USK nabídl souboj velmi mladých sestav,“ podotkl opavský trenér Kryštof Vlček. Nejstarším hráčem na opavské straně byl čtyřiadvacetiletý Petr Martikán. „Nám se bohužel po třech minutách hry zranil Robenek. Museli jsme tak hrát v malé sestavě. První poločas zahrál velmi slušně Henzl, a to jak v obraně, tak i útoku,“ pokračoval trenér. „Svůj nejlepší výkon v sezoně předvedl Vavrečka, který trefil šest trojek. Lazecký s Martikánem dali po třech a tak jsme vyrovnali svůj rekord dvanáct trojek na utkání. Kavan, i když nebyl zdaleka nejlepším střelcem, měl devět asistencí, což je hezký počin. Předvedli jsme bojovný výkon v čele s Tomem Sosnou a soupeř výsledek upravil díky šňůře 9:0 v posledních minutách,“ dokončil Vlček své hodnocení.

BK Opava B - USK Praha B 70:59 (23:15, 41:35, 61:47)

Body: Vavrečka 18, Lazecký 13, Martikán 9, Kavan 8, Sosna 8, Henzl Jáchym 6, Klapetek Robin 6, Myšák Eduard 1, Robenek Adam 1 - Šafařík Matěj 15, Lomička Jakub 14, Kopřiva Adam 6, Chlupis Martin 5, Ježek Matyáš 5, Kramosil Mikuláš 5, Mondschein Jan 5, Pospíšil Martin 3, Kraut Matyáš 1.

Velmi těžký zápas čekal na basketbalisty opavského béčka na palubovce favorizovaného Basketbalu Polabí. Slezané drželi s lídrem soutěže krok pouze v první čtvrtině. Nakonec prohráli 56:90.

„V Polabí nás čekal kvalitou úplně jiný soupeř než ve čtvrtek. V našem týmu se projevila únava a taky tréninkový výpadek některých hráčů, který zapříčinily prázdniny,“ vzal si slovo k nedělnímu utkání opavský trenér Kryštof Vlček. „První čtvrtina se hrála ve vysokém tempu a byla ještě vyrovnaná. Pak nás začala trápit nymburská dvojice Rylich s Novákem. My jsme bohužel na ni nenašli obranu a v poslední čtvrtině i energii, což se projevilo do konečného výsledku. Máme před sebou ještě poslední zápas v Plzni, kde už máme jen teoretickou naději na postup do play off,“ uzavřel kouč opavské rezervy.

Basketbal Polabí - BK Opava B 90:56 (17:14, 43:24, 66:40)

Body: Rylich 20, Novák 16, Mikula 12, Kolář 9, Kováčik 8, Fišera 7, Ouředník 7, Bubeníček 5, Grmolenský 4, Merta 2 - Kavan 13, Lazecký 10, Henzl 9, Kadaňka 8, E. Myšák 6, M. Kurečka 5, Arleth 2, Robin Klapetek 2, Martikán 1.