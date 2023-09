/FOTOGALERIE/ Opava se opět po roce těší na běžecký svátek. Již v úterý 5. září je totiž na programu tradiční závod na 1 609 metrů Opavská míle. Téměř tisícihlavé startovní pole se rozdělí do několika kategorií, kromě elitních českých běžců se na start závodu postaví třeba i primátor Tomáš Navrátil.

Opavská míle 2022. | Foto: Deník/Petr Widenka

Závodit sice letos nebude každoroční favorit a držitel traťového rekordu 3 minuty a 58 sekund Jan Friš, přesto ale špičkový tuzemský závodník do slezské metropole dorazí. „Pro Honzu je Opavská míle srdeční záležitostí. Sice pro zranění nemůže startovat, závodu se ale zúčastní v roli doprovodu vozíčkářů. Stejně je na tom Lukáš Hodboď, který také vždy obsazoval přední pozice,“ řekl pro Deník Jiří Sýkora, držitel českého rekordu na pět kilometrů a zároveň organizátor závodu.

Mezi hlavní adepty na celkové vítězství se tak letos řadí Jakub Davidík nebo René Sasyn, kterým by měli konkurovat reprezentanti v orientačním běhu Jonáš Hubáček a Vojtěch Král. V popředí by se měl pohybovat také Sýkorův syn Jan, závodník Dukly Praha. „Myslím si, že při absenci Honzy Friše by nás mohla čekat zajímavá bitva o první místo,“ přemítá Jiří Sýkora.

Kromě profesionálních sportovců se na start opět postaví i vyšší stovky amatérských běžců. Chybět mezi nimi nebude ani opavský primátor Tomáš Navrátil, který závodí v rámci firemních týmů. Akce se ale zúčastní celá plejáda zajímavých osobností z Opavska. Výstřelem z pistole běžecké klání odpálí u restaurace Split kouč mistrovského BK Opava Petr Czudek, na Horním Náměstí pak přítomné příznivce bude bavit herec Daniel Volný. Svým hlasem závod doprovodí také legendární komentátor Štěpán Škorpil.

Hlavní vlna registrací na závod již sice byla ukončena, pokud však chcete běžet, stále se můžete registrovat. Stačí přijít v úterý mezi 13. a 17. hodinou do prostorů Slezanky na Horním náměstí.