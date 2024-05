Populární akce z dílny Slezanu Opava a AK Sprint, a to Běh o nejrychlejšího Opaváka se hlásí o slovo. Podnik, který je zároveň šestadvacátým ročníkem memoriálu Kurta Drlíka v běhu na 100 metrů proběhne 5. června. Závody se uskuteční tradičně na Tyršově stadionu.

Opavu čeká Běh o nejrychlejšího Opaváka | Foto: Deník/Josef Zajíc

„Chtěl bych na závod pozvat milovníky sportu. Máme vypsány všechny věkové kategorie,“ řekl hlavní organizátor závodu Miroslav Mařádek. „Letošní ročník má slavností nádech. Následně totiž proběhne běh k oslavám 800 let založení města Opavy,“ dodal atletický trenér.

Časový harmonogram: 16:00 běh na 20 m dětí do 2 let, 16:15 běh na 20 m dětí do 3 let, 16:30 běh na 20 m dětí do 4 let, 16:45 běh na 30 m dětí do 5 let, 17:00 běh na 30 m dětí do 6 let, 17:15 běh na 40 m dětí do 8 let, 17:35 běh na 50 m dětí do 10 let, 17:55 běh na 50 m dětí do 12 let, 18:10 běh na 60 m mládeže do 14 let, 18:20 běh na 100 m mládeže do 16 let, 18:25 běh na 100 m mládeže do 18 let, 18:30 Memoriál Kurta Drlíka na 100 m muži, 18:35 běh na 100 m mužů a žen nad 18 let.

Na závod o nejrychlejšího Opaváka je se možno registrovat pouze elektronicky, a to na internetové adrese: Nejrychlejší opavák (slezan-opava.cz). Uzávěrka přihlášek je do půlnoci 22. května.

Následovat bude běh k oslovavám 800 let založení města Opavy. Časový program: 18:45 - 12-15 let, 19:00 - 16-18 let, 19:15 - nad 18 let. Přihlášky lze možno zásilat emailem na opava800@seznam.cz. Registrovat na tuto část se lze přímo i na místě. Bližší info také na telefonu 775 228 404.