V pátek a sobotu proběhl již 15. ročník IMOS Beskydské sedmičky, která byla současně i republikovým šampionátem v horském maratónu jednotlivců a dvojic. V kategorii smíšených dvojic se na start postavil i pár z Opavského sportovního klubu, a to Sebastián Skřivánek a Katarína Hejdová. Velmi náročnou trať, dlouhou 101 km s převýšením 5500 metrů zvládli v čase 14 hodin 57 minut a 47 sekund. Po loňském druhém místě získali letos mistrovský titul s více než hodinovým náskokem na druhou dvojici. O kvalitě jejich výkonu svědčí i to, že mezi 229 startujícími dvojicemi doběhli jako čtvrtí, a to za prvními třemi ryze mužskými dvojičkami. Cíle dosáhli celkově jako 39. z více než 3000 startujících běžců a běžkyň.