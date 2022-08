Rozhodujícím momentem se staly Pustevny, kde všem ujela trojice ze stáje Česká spořitelna – Accolade cycling team. Na vrchol vystoupal nejrychleji Tomáš Višňovský s téměř minutovým náskokem před Kulhavým a Matoušem Ulmanem. Sjezd však zvládl lépe domácí cyklista a v závěrečné části závodu šel do vedení, které udržel až do cíle.

„Rozhodlo se až v úplném závěru, kde je to hodně úzké, energické. Měl jsem určitě výhodu v tom, že to tady dobře znám. Navíc tato pasáž mi sedí,“ uvedl sedmatřicetiletý Jaroslav Kulhavý. „Je to můj domácí závod, takže je to i trochu povinnost tady vyhrát. Jsem rád za to, že to opět vyšlo. Uvidím, jak to bude vypadat příští rok. Třeba se tady ještě svezu,“ naznačil olympijský vítěz, mistr světa a Evropy, že uvažuje o konci závodní kariéry. Na trati strávil jednu hodinu, čtyřicet minut a jednu vteřinu.

Česká beachvolejbalistka válí i na španělském písku. Podívejte se

Druhé místo obsadil Višňovský. „Klukům jsem říkal, že potřebuju jet Pustevny jako test, takže jsem je jel opravdu naplno. Jaroslav Kulhavý je ale domácí závodník. Z kopce jel neskutečně, takže mě za chvíli dojel. V závěru bylo poznat, že to tady zná. Má perfektní výkonnost, neměl jsem na něj. Směrem k mistrovství světa to určitě bude ještě lepší,“ konstatoval Tomáš Višňovský.

Jako třetí dorazil do cíle osamocený Ulman, který se ve sjezdu z Pusteven nedokázal udržet Kulhavého. „Potrápila mě nemoc, která teď všem dělá potíže. Byl jsem ale překvapený, jak dobře se mi jelo. Cítil jsem se úplně v pohodě,“ svěřil se Matouš Ulman.

Kouč Baníku Vrba: Trpělivost má své hranice. Čtyři kola nám otevřela oči

Mezi ženami triumfovala Simona Voznicová, která trať projela za 2 hodiny, 16 minut a 40 sekund. „O tom, že vyhraju, jsem se dozvěděla až když jsem se blížila do cíle a hlásili, že přijíždí nejrychlejší žena. Vůbec jsem to nečekala a ohromně mě to dojalo. V žádném případě jsem nejela na vítězství,“ přiznala Voznicová. „Pustevny představovaly dominantní kopec, do kterého všichni dávali všechno. Potom už to bylo jen polykání bláta. Z kopce nebylo skoro nic vidět. Ale byl to úžasný závod. Už teď se těším na příští ročník,“ popsala své pocity na trati.

Součástí HSF System Bike Čeladná 2022 byly opět závody pro děti a cyklistickou veřejnost.