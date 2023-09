/FOTOGALERIE/ Basketbalová rezerva Opavy má ve sbírce po Hradci Králové další cenný skalp. Svěřenci trenéra Kryštofa Vlčka uspěli na palubovce v Olomouci, kterou porazili 89:60. Hanáci přitom v úvodním kole dokázali porazit ostravské Snakes.

Opavské béčko loupilo v Olomouci | Foto: BK Opava

„Oběma týmům chyběli stěžejní pivoti,“ řekl úvodem opavský trenér Kryštof Vlček. Opava postrádala Jiřího Štěpánka, Olomouci Dominik Žák. Vstup do utkání měl lepší domácí. „Trápil nás především dobře hrající Lukáš Olbort. První čtvrtina byla vyrovnaná. Do šaten jsme odcházeli se sedmibodovým náskokem,“ pokračoval kouč Slezanů. „Na našem vedení měl lví podíl Pavelek a také sedm útočných doskoků,“ podotkl Kryštof Vlček.

Nebyl to výkon podle našich představ. Hráli jsme nervózně, řekl opavský Šiřina

„Ve druhém poločase jsme měli dlouho problém dostat do více než desetibodového náskoku. To se nám povedlo až ve čtvrté desetiminutovce, kdy Vavrečka trefil čtyři trojky,“ poznamenal trenér opavské rezervy. „Dobrý zápas vedle Pavelka a Vavrečky odehráli také Henzl s Lazeckým a také Arendarčík,“ vyzdvihl výkon jednotlivců Kryštof Vlček a závěrem dodal: „Opět to bylo týmové vítězství, kde můj mladý tým složený pouze z opavských odchovanců těžžil z poctivé práce v přípravě.“

Basketbal Olomouc – BK Opava B 60:89 (13:13, 27:34, 44:55)

Body: L. Olbort 28, Srník 13, Grnmolenský 8, Rous 6, Klepač 3 T. Olbort 2 – Pavelek 21, Vavrečka 15, Henzl 13, Lazecký 11, Š. Kurečka 7, Kavan 7, Kadaňka 6, E. Myšák 5, Arendarčík 4. Rozhodčí: Scholze – Hartig. TH: 13/22:4/9. Trojky: 9:11. Doskoky: 35:38. Fauly: 14:18. Diváci: 100.