/FOTOGALERIE/ Letošní premiéra v Lize mistrů opavským basketbalistům vůbec nevyšla. Slezané na palubovce řeckého Patrasu propadli ve všech směrech. Stačilo deset minut a aktuální lídr nejvyšší řecké soutěže měl vítězství v kapse. Opavě nešlo vůbec nic a prohrála jasně 66:115.

Opava schytala pořádný debakl | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

„Chtěli jsme začít agresivně, jenomže soupeř byl na nás připravený a nic nám nedovolil. My jsme nabírali fauly a museli jsme ubrat,“ začal s rozborem utkání Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „I když nám začala fungovat zóna, Patras se přesto dokázal trefit. V prvním poločase měl vytvořený luxusní náskok a bylo rozhodnuto,“ konstatoval Czudkův asistent.

Zápas místy připomínal vraždění neviňátek. „Je to tak. V našem týmu se nenašel nikdo, kdo by zvedl prapor. Naší hře chybělo sebevědomí, hráli jsme zády dole, a to je špatně. Jediným pozitivem může být snad je šestnáct našich útočných doskoků,“ doplnil Kryštof Vlček.

Opava vyráběla hloupé ztráty. „Nedařilo se nám vůbec nic, soupeř dával koše ze všeho a těsně i s limitem. Nebylo to z naší strany vůbec dobré utkání. Takhle jsme si vstup do Ligy mistrů nepředstavovali,“ zakončil Kryštof Vlček.

Promitheas Patras – BK Opava 115:66 (32:15, 65:27, 90:42)

Body: Coffey 16, Cowan 15, Kurucs 14, Reynolds 12, Hale 12, Chrysikopoulos 11, Bazinas 10, Echenique 8, Koniaris 7, Plotas 6, Karagiannidis 4 – Pecháček 16, Puršl 10, Mokráň 7, Jurečka 7, Šiřina 7, Farský 6, Kouřil 5, Švandrlík 3, Slavík 3, Gniadek 2.Rozhodčí: Castillo, Vojinovic, Zapolski. TH: 29/39:9/14. Trojky: 16/37:11:36. Doskoky: 39:33. Fauly: 18:28. Diváci: 823.