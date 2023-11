/FOTOGALERIE/ Skvělé představení předvedli opavští basketbalisté na palubovce ústecké Slunety. Slezané téměř po celé utkání vedli, zkušeně zvládli i dramatický závěr. Klíčovým mužem duelu byl opavský rozehrávač Radovan Kouřil. Dal jednatřicet bodů, hned sedmkrát se trefil z perimetru. Opavští na severu Čech vyhráli 96:91.

Radovan Kouřil odehrál parádní zápas | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Opava začala skvěle. Od prvních vteřin to jejím hráčům padalo z dálky. „Měli jsme výborný vstup do utkání. Začali jsme velmi dobře takticky. V obraně nám pomohlo, že jsme zalezli do zóny. Nechtěli jsme hrát hned od začátku s domácími otevřený basket,“ pochvaloval si opavský trenér Petr Czudek. V poločase vedli hosté o jedenáct bodů. „Škoda, že jsme ve druhé čtvrtině vyrobili pár chyb. Náš náskok mohl být i vyšší,“ pokračoval hostující stratég.

Ve druhém poločase se domácí začali zvedat. „Bylo jasné, že domácí budou chtít s výsledkem něco udělat. To se také stalo. Ve druhém poločase se k výbornému výkonu rozehráli Nichols a Autrey. Je vidět, že jsou to nadstandardní hráči. Dobře jim sekundoval Váňa,“ poznamenal Petr Czudek.

Ve čtvrté čtvrtině stáhl vedení Opavy trojkou na tři body Autrey. Úřadující mistr ale obrat nepřipustil. Dvěma těžkými trojkami ho podržel Kouřil. „Celý tým hrál dobře. Musím ale vyzdvihnout Radovana Kouřila, který zvedl prapor za zraněného Kubu Šiřinu,“ chválil zkušený kouč.

Sluneta Ústí nad Labem – BK Opava 91:96 (19:26, 45:56, 65:71)

Body: Nichols 22, Autrey 21, Váňa 15, Pecka 12, Johnson 10, Nábělek 7, Karlovský 2, Rowan 2 - Kouřil 31, Jurečka 11, Puršl 11, Farský 10, Pecháček 9, Zbránek 7, Mokráň 6, Švandrlík 6, Slavík 5. Rozhodčí: Baloun, Pokorný, Melichárek. TH: 19/17:21/13. Trojky: 10:17. Doskoky: 41:43. Fauly: 22:18. Diváci: 1 210.