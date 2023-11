/FOTOGALERIE/ Na horké pardubické palubovce to opavským basketbalistům vyšlo skvěle. Slezané se mohli opřít o střelbu z dálky. Proměnili šestnáct trojkových pokusů a i díky tomu vyhráli nad domácí Beksou 103:91. Navázali tak na duel s Děčínem a opět pokořili stobodovou hranici.

Opava vyhrála v Pardubicích | Foto: Dominik Janoš

Opavští měli skvělý vstup do zápasu, Východočechy zasypali trojkami a v polovině druhé čtvrtiny šli do šestnáctibodového vedení. „Do zápasu jsme vstoupili koncentrovaně. Chtěli jsme být agresivní na obou polovinách, a to se nám úplně nedařilo. Problémy nám dělal Škifić. Opřeli jsme se ale o trojky, a to se pak dobře hraje,“ ohlížel se za utkáním opavský trenér Petr Czudek.

Vypadalo to, že Opava má zápas pod kontrolou. Pardubice se ale nadechly. „Zkusili jsme věci, které nám nevyšly. Soupeř se dostal do hry a my jsme hazardovali se zápasem. Řekli jsme si, že třetí čtvrtinu musíme udržet, to se nám povedlo,“ vydechl si kouč BK Opava. V momentě, kdy se Pardubice přiblížily na tři body, trefili se dálky o desku Farský se Švandrlíkem.

„Byly to důležité trojky. Navíc domácím se zranil Šafarčík, což byla citelná absence. Myslel jsem si, že toho využijeme, bohužel se tak nestalo. Pardubice kousaly a trápily při trestných hodech. Naše hra měla dobré momenty, ovšem ale také chyby. Za vítězství jsme rádi, protože v Pardubicích se nevyhrává často,“ zakončil Petr Czudek.

BK Kvis Pardubice – BK Opava 91:103 (25:34, 45:54, 71:81)

Body: Alford 20, Škifić 14, Šafarčík 12, Švrdlík 12, Potoček 11, Štěrba 11, Vyoral 11 - Mokráň 21, Farský 18, Šiřina 15, Švandrlík 12, Pecháček 11, Jurečka 10, Slavík 10, Puršl 6. Rozhodčí: Vyklický, Salvetr, Musil. TH: 38/22:18/13. Trojky: 7:16. Doskoky: 38:36. Fauly: 20:26. Diváci: 689.