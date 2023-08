Šimone, jaké jsou vaše první dojmy z Opavy?

Jsou velmi pozitivní. V Opavě jsem ale krátce, takže klub i město budu teprve více poznávat. Všichni jsou tady přátelští a to je fajn.

Co bylo impulzem k tomu, že jste se rozhodl Brno opustit?

V Brně jsem byl tři roky a osobně jsem cítil, že bych potřeboval změnu. Po sezoně jsem zvažoval možnosti a nakonec z toho nejlépe vyplynula Opava.

Jaké byly další možnosti? Bylo ve hře i zahraniční angažmá?

Zahraniční jsme moc neřešili. To se řeší až v létě a já chtěl mít jasno co nejdříve. Měl jsme dobré nabídky už na začátku léta, tak jsem si je nechtěl nechat ujít. Rozhodl jsem se pro Opavu, byla to jasná volba.

Byla velkým lákadlem Liga mistrů?

Liga mistrů hrála docela významnou roli, je to skvělá evropská soutěž, kterou si rád zahraji. Navíc v Opavě je výborná hala se skvělou diváckou kulisou, sám jsem to poznal na vlastní kůži s Brnem, když jsme tady hráli play off. Už se těším, až vyběhnu na palubovku před diváky jako hráč domácího týmu.

Vzpomenul jste čtvrtfinálovou sérii s Opavou, jak se na ni s odstupem času díváte? Hráli opavští diváci roli v této sérii?

Hráli velkou roli, ať už přijeli do Brna, nebo tady v Opavě. Rozhodujícím faktorem opavského úspěchu bylo týmové pojetí hry, jejich týmový duch. My jsme v Brně začali dobře sezonu, ale v jejím průběhu jsme všichni cítili, že ve druhé půlce nám to začalo drhnout. Opava naopak nevstoupila do sezony dobře, avšak s postupem času se její výkony zlepšovaly a formu dobře naladila na play off.

Brno bylo pasováno na finalistu. Opava vás ale vyřadila, věřil jste, že může dokráčet až k titulu?

Asi kdybych řekl, že určitě, tak by to bylo moc. Opava je ale jiný tým v základní části a jiný v play off. Dokáže se skvěle naladit. S tím, jak Nymburk letos nebyl tak silný, se opavské šance zvětšovaly.

Opava začala přípravu na začátku srpna. Vy jste se k týmu připojil až o tři týdny později. Berete to jako hendikep?

Jako hendikep asi ne. Svým způsobem to tady znám. Hodně jsem proti Opavě hrával, znám i útočné sety, jakým stylem chtějí hrát, znám hráče. Myslím si, že jsem až o tolik nepřišel. Problém určitě nebude ani s kondicí.

Co se dá očekávat od opavského angažmá? Tým je zkušený a určitě se bude od něj očekávat obhajoba titulu…

Na začátku sezony je hodně těžké o těchto cílech mluvit. Jak se nedařilo Nymburku v minulé sezoně, tak na nový soutěžní ročník sestavili velmi silný tým, a ti minimálně na papíře. Takže tím chci říci, že nejsme úplně favoriti na titul. Všichni, co tady jsme chceme zopakovat minulou sezonu. Už pro tu radost, kterou to Opavě přineslo, by bylo pěkné zlatou cestu zopakovat.

Co opavští spoluhráči, z Brna se znáte s Radkem Farským…

Hrál jsem s Radkem Farským v Brně. Jinak s nikým si nehrál. Myslím si, že člověk, jak hraje často proti sobě, tak má nakoukáno, jak hráči hrají a jak do systému může zapadnout. Obrázek jak mohu Opavě pomoci a v čem mohu být platný, jsem si udělal.

Jste rodák z Prahy, tak váš čeká daleké cestování…

Je to tak. Po reprezentačních povinnostech jsem měl chvilku volno, byl jsem v Praze. Do Opavy jsem pak cestoval skoro čtyři hodinky, je to dálka. Když bude volno, určitě se pojedu domů podívat, ale nebude to tak často, jako dříve. Nedá se nic dělat, jsem rád, že jsem tady.

Na co se v Opavě krom basketbalu nejvíce těšíte?

Nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Ale Radek Farský mě lákal na kávu. Tady v Opavě je za čtyřicet, u nás v Praze za osmdesát.