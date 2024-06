/FOTOGALERIE/ Posilu těžkého kalibru pro letošní sezonu získal opavský inline oddíl LUIGINO.CZ. Jedná se o Tomáše Bohumského, který je kolečkovým profesionálem a jezdí hlavně v Německu za Team Arena Geisingen. Vedle toho se věnuje i rychlobruslení na ledě a jeho snem je start na olympiádě. Opavu si tento závodník na kolečkových bruslích nevybral jen tak náhodou. Jeho otec se totiž ve slezské metropoli narodil.

In line závody v Opavě | Video: Petr Widenka

Nový opavský inline areál bude od 15. do 16. června hostit republikový šampionát na dráze a Tomáš Bohumský bude bezesporu jednou z jeho největších hvězd. Pro pořádající oddíl je potěšující to, že obleče jeho dres. „Těch důvodů, proč budu hájit opavské barvy, je více. K Opavě mám určité pouto, protože můj táta se tady narodil. Navíc v pražském klubu, za který jsem jezdil, jsme měli na některé věci odlišné názory, takže jsem se rozhodl pro změnu. V Opavě jsem vždy srdečně vítán, do toho osoba Honzy Krejčíře. Takže je to krásně propojené, začíná mi tím nová kapitola,“ vysvětluje Tomáš Bohumský. „Snad i táta bude spokojený,“ dodává.

Pražský rodák bude v Opavě patřit k velkým favoritům, a to jak na dvoustovce, tak pětistovce. Vedle toho samozřejmě umí i delší tratě.

Opavská trať pro něj není žádnou neznámou. „Opavě mohou tento areál všichni závidět. Bylo by hezké, kdyby jich bylo v republice více. Hodně by to našemu kolečkovému sportu pomohlo. Těším se také na atmosféru, která je v Opavě vždy vynikající,“ zdůrazňuje Tomáš Bohumský.

Český reprezentant má momentálně svou základnu v německém Geisingenu, kde trénuje pod několikanásobným mistrem světa Kalonem Dobbinem a je vlastně profesionálem ve svém sportu. „V Německu mám výborné podmínky. Zahraniční závody jezdím za Geisingen a české za Opavu,“ upřesňuje Tomáš Bohumský. Na opavský šampionát dorazí den před závody. „Otestují dráhu a na druhý den půjdu na to,“ říká ještě.

Vedle kolečkového bruslení se opavský závodník věnuje i rychlobruslení na ledě. „Kolečka jsou mojí srdcovkou. Dělám je od malička, ale nejsou olympijským sportem. Primárně se věnuji i rychlobruslení na ledě. Mým snem je start na olympiádě. Pokud by se stal zázrak, tak by se mohl povést rok 2026. Jsem ale realista. Udělám všechno proto, aby to v roce 2030 vyšlo,“ zakončuje povídání.