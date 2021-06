/FOTOGALERIE/ Čtyřkolkoví závodnici z Mladecka Jan a Jiří Brhlovi taky už naplno rozjeli svou sezónu. Po závodech v Polsku se představili na Italském mistrovství v městečku Capri, kde opět dobře reprezentovali Českou republiku.

Jan a Jiří Brhlovi závodili v Itálii | Foto: Deník/Roman Brhel

„Bylo to zase pro nás něco nového. Pořadatelé si dali záležet a závody skvěle připravili,“ chválil pořadatele podniku starší z bratrů Jan Brhel. „Jelikož se závodilo do pozdních večerních hodin, jezdili jsme i pod světly, což závody dělalo jinými,“ řekl ještě patnáctiletý jezdec, který v kategorii Sport dojel v prvním i druhém závodě na třetím místě a postoupil do super finále. „Finálová rozjížďka byla ale předčasně ukončena z důvodů pádu jezdce na trati. Nakonec jsem skončil čtvrtý. S tímto umístěním jsem maximálně spokojený,“ pochvaloval si Honza Brhel.