Nový Jičín - Dobrou práci odvedli opavští basketbalisté v semifinále Českého poháru. Na palubovce v Novém Jičíně porazili v báječné atmosféře Děčín 82:78. Přitom v prvním poločase nabrali až sedmnácti bodové manko. V neděli od sedmnácti hodin čeká Czudkovce finále s Nymburkem.

Děčín – BK Opava | Foto: Deník

„Soupeř nás nepřekvapil, dal hned v úvodu do hry spoustu energie, hrál tvrdě a šel do sedmnáctibodového vedení,“ začal k zápasu hovořit trenér Opavy Petr Czudek. „Úplně jsme vyklidili pozice a nechali hrát Děčín,“ pokračoval ambiciózní kouč. Slezané se ale nevzdali. „Vyěel nám závěr poločasu, kdy jsme měli šňůru 10:0 a dostali jsme se tak do hry,“ podotkl šéf opavské lavičky. „V poločase jsme tak byli jen minus pět, což bylo pro nás velkým dárkem,“ přiznal.

Po přestávce byl k vidění vyrovnaný basketbal. „Ke Kouřilovi a Bujnochovi se přidal jako správný kapitán Kuba Šiřina, který dával důležité koše,“ pochvaloval si Czudek. V této fázi zápasu přišly chvíle Miroslava Kvapila. Dal důležitých třináct bodů, k tomu přidal šest doskoků. „Byl to náš žolík, hrál s velkým sebezapřením. Hodně nám pomohl,“ zvedl prst Petr Czudek.

V neděli od 17 hodin čeká Opavu finále s Nymburkem. „Favorit je jasně daný, my ale kůži neprodáme lacino,“ slíbil kouč BK Opava.

Děčín – BK Opava 78:82 (20:11, 42:37, 63:62)

Body: Ježek, Carlson 12, Kroutil 11, Autrey, Feštr po 10, Šiška 8, Pomikálek 6, Grunt, Landa po 2 - Bujnoch 17, Šiřina 16, Kouřil, Kvapil po 13, Švandrlík 9, Dragoun, Zbránek po 7. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Baloun. TH: 8/6:12/9. Trojky: 12:9. Doskoky: 31:39. Fauly: 17:21. Diváci: 750.