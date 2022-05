„Bylo to více play offové utkání, než v pondělí,“ řekl úvodem Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Přišlo mi, že to byla daleko větší taktická bitva, než v prvním zápase. Do samotného závěru nebylo jasné, kdo vyhraje. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli,“ vydechl si mladý kouč.