Díky povedenému druhému poločasu zvítězili 84:74. „V této sérii nesmíte ani chvilku uhnout. V Děčíně to bude vabank. Věřím, že si ve čtvrtek pojedeme pro postup,“ vzhlíží směrem k rozhodujícímu duelu opavský křídelník Václav Bujnoch, který v úterý strávil na palubovce přes jednatřicet minut.

Vašku, šestý zápas nezačal pro Opavu zrovna idylicky…

Bohužel stejně jako ve druhém domácím zápase jsme nechytili vstup do utkání. Nebylo to ono. Mysleli jsme si, že nám pomůže změna základní sestavy. Ale opět to nebylo dobré.

V čem vidíte důvod špatných vstupů?

Těžko říci. Asi nejsme schopni dát do začátku stejnou energii jako Děčín. Potom to musíme honit během zápasu a to je škoda.

Je hodně těžké honit náskok Děčína během zápasu…

Je to samozřejmě těžké. Hrají fyzický basket, který je někdy za hranou. Ale naštěstí jsme se s tím dokázali vyrovnat a celou sérii srovnat.

V čem byl klíč k úspěchu v šestém zápase?

Je to pořád stejné. Musíme změnit v hlavě nasazení a pořádně přitáhnout šrouby. Ve druhém poločase jsme hráli dobře. Šla nám zóna, balon jsme si rychle dávali a k tomu nám šel doskok.

Série je vyhrocená. Bylo to markantní ve druhém poločase, což ukázaly i zbytečně ostré fauly Děčína v době, kdy už bylo rozhodnuto…

Je to na morál. Je to o tom, kdo neuhne, kdo bude mít větší vůli. Děčín má nyní výhodu domácího prostředí. Máme před sebou jeden zápas, v kterém půjde o všechno.

Zatím je to o domácích palubovkách. Ani jeden z týmů neztratil vlastní palubovku, což může být nyní výhoda pro Děčín…

V sedmém zápase máme asi největší šanci. Oni jsou už pod tlakem. Bude to vabank.

Oproti Děčínu máte v nohách navíc o šestnáct zápasů více z Ligy mistrů. Kolik máte ještě sil?

Musím přiznat, že už ubývají hodně, ale je to play - off. Máme před sebou sedmý zápas, půjdeme v něm na krev. Musíme ho zvládnout.