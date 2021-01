Lukáši, do utkání s Hradcem Králové jste nastupovali po porážce v Kolíně a bez Jakuba Šiřiny, jak moc velká to byla komplikace?

V pátek se zjistilo, že Kuba má špatné koleno. Museli jsme se s tím nějak vyrovnat, protože to je citelná ztráta pro nás. Přece jenom se jedná o rozdílového hráče, který tým táhne. Chtěli jsme utkání vyhrát i bez něj, a to se nám podařilo.

Bylo to ale hlavně o vás, protože vy jste musel na jeho postu alternovat…Řešili jste to spolu?

Řešili jsme to během zápasu, kdy mi hodně radil, protože jsem neviděl nějaké situace, které on viděl. Hodně mi to pomohlo.

Proti Hradci jste byl v základní pětce. Nebyla za vás náhrada, nesvazovalo vám to ruce a nohy?

Pokaždé nastupuji do zápasů z lavičky, teď to bylo jiné. Vždycky je tam nějaká nervozita, ale když se začne hrát, postupně odpadá. Teď to byla pro mě nová role. Nějaké chyby tam byly, ale důležitá byla naše výhra.

Co zápas s Hradcem podle vás rozhodl?

Naše dobrá obrana a také to, že Hradec netrefil otevřené trojky. Celkově naše obrana byla dobrá, až maličkosti, kdy nám tam Peterka dal nějakou tu trojku.

Řešili jste porážku v Kolíně, kde jste zápas dobře rozehrávali, vedli jste o deset bodů a pak přišla porážka?

V první čtvrtině to ještě šlo, pak jsme začali dělat týmové i individuální chyby. Na tréninku jsme se k tomu vrátili a jedeme dál.

Proti Hradci vám to osobně začalo padat po přestávce, kdy jste dal dvě trojky v řadě…

Celkově se trápím s trojkami. Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo. Nevím, zda jsem se chytil, protože dám trojku a potom ztratím úplně nesmyslně balon, to se mi nesmí stávat. Ale nervózní jsem nebyl.

Nižší soutěže se momentálně nehrají, chybí vám to, co se týká herní praxe, že nependlujete do Nového Jičína?

Jsem typ hráče, který musí hrát. Na mě je někdy vidět, že mi ta první liga chybí. Přál bych si, aby už začala. Více si věřím, bohužel nyní je situace taková jaká je a já se s tím musím popasovat.