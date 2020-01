„Další zápas v řadě, co nám opět nevyšel. Oproti předchozímu domácímu utkání bylo sice vidět zlepšení v nasazení, ale bohužel to na druhý tým tabulky stačit nemohlo. Prohráli jsme ve všech statistických ukazatelích, a proto je výsledek takový jaký je. Trápí nás úspěšnost střelby a chyby v obraně,“ řekl po utkání nejlepší střelec Opavy Viktor Cvek.

Basket Opava 2010 – Basket Olomouc 56:92 (10:19, 28:43, 41:69)

Body: Cvek 22, Čarnecký 9, Filip 6, Šimon Kurečka 6, Moninec 6, Matějka 4, Martikán 3 - Jurka 27, Sehnal 16, Dedek 14, Kincel 14, Radovskii 8, Štěpán 8, Jančík 4, Tůma 1. Rozhodčí: Holubek, Novák. TH: 18/11:24/15. Trojky: 3:13. Doskoky: 39:54. Fauly: 22:21. Diváci: 41.

„Zápas ve Zlíně jsme v nervózní atmosféře odehráli vyrovnaně až do koncovky. S výkonem i s nasazením a bojovností jsem byl spokojený doufám že si to přeneseme do čtvrtečního zápasu,“ ohlédl se za utkáním opavský kouč David Klapetek.

Ve čtvrtek je na programu v opavské hale vzájemný souboj obou týmů. Začátek derby je naplánován na 19 hodin.

Zlín – BK Opava B 77:71 (22:14, 42:34, 63:57)

Body: Nehoda 34, Michal Ihring 15, Krutílek 9, Prášil 7, Dokoupil 5, Vošlajer 4, Vaňák 3 - Štěpánek 24, Bukovjan 16, Slavík 14, Černý 9, Gebauer 3, Vlček 3, Voznička 2. Rozhodčí: Zatloukal, Fanta. TH: 20/13:20/15. Trojky: 12:2. Doskoky: 29:25. Fauly: 21:21. Diváci: 100.