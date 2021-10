Český vicemistr nechce nic podcenit a věří v úspěch. „Chceme postoupit,“ řekl odhodlaně šéf opavské lavičky. Více už v následujícím rozhovoru.

Petře, máte zatím za sebou šest odehraných zápasů. Sehráli jste například vyrovnanou partii s Nymburkem, ale taky se vám třeba nepovedla podle představ třetí čtvrtina utkání s Jindřichovým Hradcem…

Když se na to podívám celkově, tak počet vítězství a proher odpovídá mému reálu. Podali jsme výborný výkon v Nymburku, kde jsme opravdu hráli velmi dobře. Vynutili jsme si i prodloužení. Pak ale máme zápasové výpadky, kdy nejsme schopni držet linii čtyřiceti minut. Zatím nás to ještě nepotrestalo, ale zdvižený prst tady je. Pokud budeme hrát s kvalitnějšími soupeři, mohlo by nás hluché místo stát i zápas. Příčinu vidím v několika věcech. Jedna věc je, že se stále sehráváme s Mattiasem, druhou věcí je naše široká soupiska. Máme patnáct hráčů, na každé utkání se dělá nominace dvanácti. Je jasné, že když hrajete v užší rotaci, sedmi osmi, tak se lépe udržujete v relativní hráčské formě. Vidím, že spousta kluků má problémy chytnout rytmus, příležitost, kterou dostane. Zatím to ještě není takové, jak bych si přál. Samozřejmě, že trenérský ideál je jedna věc a realita druhá. Chtěl bych, aby tým netáhli jeden dva hráči, ale aby síla byla v tom, že nás je deset vyrovnaných.

Nicméně třeba proti Jindřichovu Hradci tým potáhl mimo jiné Luděk Jurečka s Radovanem Kouřilem, takže to je pozitivní…

Ano, z toho mám radost. Zatím pozitiva převažují. Loni měl velká čísla hlavně Jakub Šiřina, chtěl jsem, aby se to letos rozprostřelo na více hráčů, aby i ostatní byli nebezpeční. Tak, abychom měli velkou sílu i po prostřídání, aby se udržela pořád vysoká energie. Tím, že rotujeme v deseti lidech, chceme dostávat soupeře pod tlak a nutit ho k chybám.

Po prvních dvou kolech jsme se bavili o tom, že tým si zvyká na hru s Mattiasem Markussonem. Jaký vidíte posun v tomto směru?

Pro mě je velmi důležité, jak se Mattias adaptoval v šatně, jak vypadá na palubovce, jak bojuje, žije s týmem. Jeho adaptace probíhá překvapivě velmi rychle. Byl vyhlášen MVP měsíce září, což je pozitivní. Teď jde o to, abychom v útoku našli dobrý rytmus, aby Mattias byl v našem konceptu v pohodě a my s ním. To platí i o obraně. Přece jenom soupeř využívá jeho pohyblivosti, potřebujeme, aby na to reagovali i ostatní a více vypomohli. To je otázka pěti lidí na hřišti, jak si vyhoví. Je třeba, aby se slabé stránky otupily a silné šly nahoru.

Ještě k tomu širšímu kádru, ukazuje se jako správná volba už nyní. Zápasy vynechali již Dragoun, Zbránek nebo Gniadek….

Řeknu to takhle. Ano, tyto absence vyplývají se zranění, ale o nic vážného nejde. Kdyby bylo play off, tito kluci normálně hrají. Tím, že máme široký kádr, chci, aby se hráči doléčili, protože sezona bude dlouhá, bude hodně zápasů a nechci, aby nastaly chronické věci a doběhlo nás to na konci sezony.

Během října a listopadu vás čeká náročný program. Liga se sice hraje normálně i ve středu, ale teď vás čeká i náročné cestování. Asi to bude více o regeneraci než nějakém velkém tréninku…

Nazval bych to čtrnáctidenním masakrem, kdy letíme do Permu a hned následně hrajeme v Kolíně, na jehož palubovce se nám loni vůbec nedařilo. Hned na to jedeme autobusem do Holandska a pak máme doma další zápas. Bude to hlavně o tom, jak zregenerujeme, přece jenom nejsme už nejmladší tým.

Můžete trochu okomentovat vaše šance ve FIBA Europe cup?

Nějaké zápasy našich soupeřů jsme viděli. Perm je jasným favoritem naší skupiny. Věřím, že s Benficou a Den Boschem se popereme o druhé postupové místo.

Cíl je tedy jasně daný?

Chceme postoupit, nechceme odehrát jen šest zápasů. Každé utkání navíc je pro nás velkým plusem.