Podmínky náročného závodu Renault Kilpi 24 hodin na Lysou horu byly letos opravdu extrémní. Vice než dva metry sněhu a popadané stromy udělaly z osmého ročníku jeden z nejtěžších v historii.

Několik let neměnnou trať absolvovalo více než tisíc vytrvalců z Česka, Slovenska a Polska. Nejlepší borci obkroužili Lysou horu dokonce třináctkrát.

„Specifické pro tento ročník byly právě měnící se podmínky. Na začátku kosa, vítr a sypký sníh, který se postupem času udusával. Ze sportovního hlediska klasická rakev,“ uvedl Tadeáš Vyvijal, který běžel mimo závod jako morální doprovod.

Prvenství mezi muži a také titul mistra České republiky v zimním horském maratonu obhájil Radek Chrobák před druhým Petrem Králem, který zaostal pouze o 11 minut. „Byl to pro mě zatím nejtěžší ročník, co jsem absolvoval. Trať byla rozbitá a my jsme do toho šíleně naběhli, jako bychom čekali, že uděláme patnáct kol,“ řekl po závodu Radek Chrobák z týmu Ogar Kunčice pod Ondřejníkem.

„Poslední čtyři kola nebyl Chrobák schopný ničeho jiného než hekání a z toho jsme v depu měli poznat, jestli chce kofeinový nebo bezkofeinový gel,“ dodal s úsměvem Vyvijal.

Ženskou kategorii ovládla Barbora Cichá z týmu Splašené fazole, během 24 hodin zvládla 11 okruhů. Mezi smíšenými dvojicemi se závod nejlépe povedl Matěji Bernátovi a Julii Rampírové, kteří dokončili čtrnáct okruhů.

„V posledních měsících jsme moc kilometrů nenaběhali, takže závod LH24 nám dal opravdu hodně zabrat. S přibývajícími koly v nohách a spánkovým deficitem bolest celého těla narůstala. Vepředu nás držela síla vůle a odhodlání bojovat pro toho druhého. Taky podpora ze strany rodičů, kteří na trati podávali skvělé výkony, nás motivovala dřít až do konce,“ popisuje Julie Rampírová.

Závěr závodu se nesl ve velmi přátelském duchu, někteří závodníci poslední metry do cíle běželi, jiní si je došli v klidu nebo také z posledních sil se slovy „rok mě tady neuvidíte“.

Pár hodin po skončení LH24 se na Lysé hoře opět objevili závodníci, a to v rámci Lysacupu. Příští sobotu se běžci tohoto etapového závodu sejdou na Visalajích.

ONDŘEJ RUDEL