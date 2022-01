Druhý poločas Opavě hrubě nevyšel, Hlučín výsledek otočil

Mladému kouč spadl pořádný balvan ze srdce. „Když šla Ostrava ve čtvrté čtvrtině přes nás, řekl jsem si, že to už snad není možné. Nakonec jsme ale ukázali, že máme dobrý tým. Dokázali jsme se s tlakem vyrovnat. Pomohli nám i diváci. Cítím velkou úlevu,“ svěřil se šéf opavské lavičky. „Ostrava neměla u nás, co ztratit. Chyběli jí důležití hráči. My jsme byli až moc nervózní. Nešlo nám to moc v útoku,“ přiznal Vlček. „Věřím, že tahle výhra nás nakopne. Pomohl nám návrat uzdraveného Martina Gniadka,“ podotkl kouč.

V závěru fanoušci skandovali Vlčkovo jméno. „Potěšilo to. Teď si skočím na pivko, mám několik pozvání a pak opět do práce. Ve středu nás totiž čeká důležitý pohárový zápas v Děčíně,“ zakončil trenér vítězného týmu.

BK Opava - NH Ostrava 80:68 (19:14, 37:35, 54:49)

Body: Šiřina 20, Gniadek 13, Markusson 11, Švandrlík 10, Kvapil 9, Jurečka 8, Klečka 5, Zbránek 4 - Radukič 18, Vann 15, Bohačík 10, Svoboda 8, Antonio 6, Heinzl 6, Týml 5. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Pokorný. TH: 20/21:8/13. Trojky: 8:10. Doskoky: 48:48. Fauly: 18:21. Diváci: 336.