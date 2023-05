/FOTOGALERIE/ Bude to velká oslava i loučení a vše se odehraje na show Made in Czechia v sobotu 6. května Ostravě. Pořádá ji Český krasobruslařský svaz u příležitosti svého stoletého členství v Mezinárodní bruslařské unii ISU.

Český krasobruslař Michal Březina na mistrovství Evropy v lednu 2017 v Ostravě, kde obsadil 12. místo. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V téměř dvouhodinovém programu, který v Ostravar Aréně začne v 15 hodin, vystoupí stříbrná sportovní dvojice z letošního mistrovství Evropy Rebecca Ghilardiová a Filippo Ambrosini z Itálie, americká krasobruslařka Mariah Bellová, týmová kolegyně Michala Březiny a čtvrtá žena loňského světového šampionátu, ale také slavný americký akrobat na ledě Philip Warren.

„I my máme co ukázat,” upozornil šéf svazu Stanislav Žídek na české taneční páry sourozenců Taschlerových, kteří byli na letošním ME šestí, a Mrázkových, úřadujících mistrů světa mezi juniory.

„Myslím si, že exhibice bude super pro diváky. Jsou tady závodníci ze zahraničí i naši reprezentanti, kteří nepojedou své soutěžní programy, ale všichni si připravili show vystoupení,” prozradil Michal Březina, bronzový medailista z ME 2013.

Třiatřicetiletý český krasobruslař po loňské olympiádě ukončil dlouhou závodní kariéru a nyní se v USA věnuje trénování. V Ostravě se oficiálně rozloučí. „Skákat asi už moc nebudu, víc si budeme povídat,” smál se Michal Březina. „Ne, pojedu také exhibiční vystoupení, ale nechám to jako překvapení, bude to možná nostalgie,” naznačil čtyřnásobný český olymionik, který v pondělí odlétá na další exhibici do Japonska.

Show v Ostravě bude přímo na ledě moderovat Ondřej Hotárek, bronzový medailista z ME 2013 ve sportovní dvojici se Stefanií Bertonovou a trojnásobný mistr Itálie.

„Přijedou i osobnosti českého krasobruslení, kterým chceme poděkovat a představit jim nastupující generaci, s níž se chystáme do dalšího století,” řekl Stanislav Žídek, předseda ČKS.