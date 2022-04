Podívejte se: Opava zmrazila Sovy týmovým výkonem

Na opavské palubovce řádili Mangas s Westem. Ve čtvrtek si druhý jmenovaný zapsal jen šest bodů. „Nemyslím si, že bychom mu věnovali zvýšenou pozornost. Dobře jsme komunikovali v obraně, což bylo hodně důležité,“ podotkl Martina Gniadek. „Konečně jme dokázali prodat naší zkušenost,“ zvedl prst. Sám na palubovce strávil před dvacet minut, ve kterých zaznamenal sedm bodů a tři doskoky.

Bylo vidět, jak Opava dokázala semknout. Důležitým aspektem bylo to, že dokázala vyrovnat s absencí své největší hvězdy – ústředního rozehrávače Jakuba Šiřiny. „Po první čtvrtfinálovém utkání jsme přišli o klíčového hráče Radima Klečku, což nebylo příjemné, v neděli to vygradovalo zraněním Kuby Šiřiny. Tým to zasáhlo, oba jsou pro nás strašně důležití, obzvlášť Kuba je hráčem číslo jedna. Ale semkli jsme se. Mužstvo hrálo hodně týmově, přesně tak to má být. Body jsme si rozložili, a to byl jeden z klíčů k úspěchu,“ poznamenal zaskakující kapitán.

V pátek se hraje na Folimance druhý zápas. „Domácí ho budou chtít urvat pro sebe. Určitě na nás něco zkusí. My musíme hrát opět zkušeně. Naším cílem je vyhrát i druhý zápas v Praze,“ má jasno Gniadek, kterého potěšila divácká podpora na Folimance. „Byl jsem překvapený kolik lidí nám fandilo. Nevím, zda tolik Opaváků pracuje v Praze, nebo jich tolik dojelo z Opavy. Každopádně moc jim děkujeme za skvělou podporu,“ zakončil zkušený pivot.