Sám se po návratu ze svitavského angažmá chvíli hledal. „Bylo to o mé hlavě,“ přiznal. V letošní sezoně zatím nastoupil do devatenácti zápasů v základní části, dalších pět přidal ve skupině A 1. Na nejbližší náročné období se těší. „Máme dobrý tým, věřím, že budeme úspěšní,“ zdůraznil Rostislav Dragoun.

Rosťo, před reprezentační pauzou jste se dostali do formy. Vypadá to, že Opava je zpět naladěna na vítěznou vlnu…

Myslím si, že už jsme se vrátili do toho, co je nám vlastní. Přišli jsme zpátky na to, co máme hrát. Dostali jsme se na koně a vše funguje, jak má.

V lednu vás postihl výpadek, hodně se o něm mluvilo. Čím byl podle vás způsoben, jak to vidíte teď s odstupem času?

Sešlo se toho více. Měli jsme špatnou energii, přišli jsme o trenéra. Myslel jsem si, že se s tím lépe popereme. Jsme přece jenom zkušený tým, který je delší dobu pospolu. Holt přišlo hluché místo v sezoně, ale už je to pryč. Každý tým postihne slabší chvilka. Je to lepší, když náš výpadek přišel v lednu než třeba v play off.

Naopak s nástupem A1 začala Opava vyhrávat a hlavně na domácí palubovce předváděla doslova demolici, kterou odnesl Kolín s Hradcem Králové…

Chytli jsme se. Řekli jsme si, že leden házíme za hlavu. Sešlo se dobré s dobrým, začalo nám to tam padat.

Vy osobně jste se do Opavy vrátil po působení ve Svitavách. Byť jste se objevil ve známém prostředí, bylo vidět, že chvíli trvalo, než jste se opět aklimatizoval na opavskou hru…

Opava je pro mě domácím prostředím, ale chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na roli, kterou od mě trenér chce. Řekli jsme si s trenérem, co ode mě čeká, a já se postupem času vrátil k tomu, co mi je vlastní

Vaše role ve Svitavách byla hodně jiná? Bylo to třeba o větší zodpovědnosti?

Tak bych to neřekl. Spíše to bylo o mojí hlavě. Ve Svitavách jsem si asi chtěl něco dokázat, že jsem přišel z lepšího týmu. Bylo to jenom o mně. Rozhodně jsem se ve Svitavách nepasoval do role nějakého playmakera.

S Opavou bojujete nyní na dvou frontách. Vedle ligy máte nyní před sebou FINAL 4 Českého poháru v Lounech. Jak vidíte opavské šance na úspěch?

Doufali jsme, že nám hned v semifinále nenalosují Nymburk, což nám vyšlo. Ambice máme nejvyšší. Chceme se dostat do finále, a jak letošní sezona zatím ukazuje, je ideální čas alespoň z jednoho prvního místa Nymburk sesadit.

Myslíte si, že Nymburk je v letošním ročníku slabší, než tomu bylo v předešlých sezonách?

To ne. Nymburk má pořád své kvality, což v lize jasně dokazuje.

Vy se s Nymburkem utkáte v neděli na domácí palubovce a letos na něj umíte. Co se dá od tohoto zápasu očekávat?

Určitě do něj půjdeme s tím, že ho chceme znovu porazit. Hrajeme doma, doufám, že přijde hodně lidí, kteří nás podpoří, a my zopakujeme náš výkon z posledního vzájemného měření sil.

V neděli může být plná hala, což může Opavě hrát do karet…

Rádi bychom v Opavě zažili po dlouhé době znovu žluté peklo.

Co podle vás bude na Nymburk platit?

Obrana, doskok. Hlavně se musíme s nimi porvat, bude to o abnormální bojovnosti. A taky si musíme na ně nastavit hlavy. V minulosti se stávalo, že jsme s nimi ztráceli dobře rozehrané zápasy.