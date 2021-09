„Na panelech bude výčet naší činnosti, medailové a rekordní úspěchy našich sportovců a fotky,“ prozradila ředitelka CISO Táňa Netoličková a dodala, že za patnáct let celkem podpořili 250 sportovců, o které pečovalo 150 trenérů.

„Z výsledků letošního roku jsem měla trochu obavy z důvodu pandemie, protože jsme měli uzavřené haly, tělocvičny, posilovny, bazény… Sportovci se s tím poprali, ale bylo to hodně náročné, zejména finančně a ne každý na to má patřičné možnosti. Jsem velice ráda, že panel s letošními výsledky je nejvíce popsaný. Dokázali mít tolik medailí a překonali spoustu českých rekordů, které je zase posunou k jejich vysněným cílům,“ potěšilo ředitelku CISO.

V současnosti pomáhají 71 sportovcům, mezi kterými je i atletka Barbora Malíková, účastnice letošní olympiády v Tokiu. V minulosti CISO podporovalo například plavkyni Barboru Závadovou, která startovala na hrách v Londýně a Riu de Janeiro.

Úspěchy sportovců s podporou CISO v roce 2021:

Čtvrtkařka Barbora Malíková vybojovala v Tallinu na ME do 23 let stříbrnou medaili na 400 metrů a následně získala ve štafetě na 4x400 m zlatou medaili.

Zápasnice Anna Michalcová získala na MEJ bronzovou medaili.

Střelkyně Sára Karasová vybojovala na MEJ bronzovou medaili v soutěži družstev a v individuálním startu 5. místo.

Handicapovaná atletka Miroslava Obrová se stala mistryní Evropy ve vrhu koulí výkonem 7,06 m.

Vzpěračka Vendula Šafratová vybojovala na ME U17 bronzovou medaili v trhu výkonem 77 kg. Vytvořila osm českých rekordů, z toho i v ženské kategorii. Ve váhové kategorii do 55 kg to bylo v trhu 70 kg, v nadhozu 84 kg a ve dvojboji 154 kg. Ve váhové kategorii do 59 kg v trhu výkonem 77 kg.

Vzpěrač Alexander Džobák vybojoval na ME U17 titul mistra Evropy v nadhozu, v trhu a ve dvojboji získal dvě bronzové medaile, v nadhozu a ve dvojboji navíc v českých rekordech 103 kg, resp. 182 kg.

Na MS neslyšících atletů vytvořil Michal Stanovský český rekord na 10 000 metrů výkonem 32:08,12. Je českým rekordmanem v disciplínách od 5000 metrů, přes půlmaraton až po maraton.

Vzpěrač František Polák vybojoval na ME ve vzpírání dospělých v Moskvě skvělé 9. místo a vytvořil šest českých juniorských i seniorských rekordů, v nadhozu výkonem 107 kg a ve dvojboji 224 kg.

Lukostřelkyně Klára Grapová vytvořila v soutěži družstev žen český rekord výkonem 1883 bodů.

Střelec Jan Vildomec vytvořil český juniorský rekord ve standartní pistoli výsledkem 574 bodů.