/FOTOGALERIE/ Mladí atleti mají šanci. Oddíl atletiky Slezanu Opava pořádá ve středu regionální kolo Čokoládové tretry. To se uskuteční ve středu od šestnácti hodin na Tyršově stadionu v Opavě.

Čokoládová tretra v Opavě slavila velký úspěch. | Foto: DENÍK / František Géla

Závody jsou určeny pro děti mladší jedenácti let. Vypsány jsou i kategorie pro nejmenší jako: Mimino v náručí 30 m, ročníky 2021–2020, batole za ruku 60 m, 2019–2018 a dále pak předškolák 60 m 2017–2016, a dále pak kategorie s kterých postupují vždy tři nejlepší do finále v Ostravě: kategorie A 100 m 2015–2014, B 200 m 2013–2012, C 300 m + Vortex 2011–2010. „Zatím máme přihlášeno něco okolo šedesátky dětí. Věřím, že další se ještě přihlásí,“ řekl hlavní organizátor Miroslav Mařádek.